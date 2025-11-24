David Moyes acusa al Manchester United de abandonar los valores de Sir Alex Ferguson

El exentrenador del Manchester United, David Moyes, ha afirmado que el club ya no se apega a los valores inculcados por Sir Alex Ferguson, insistiendo en que esto ha creado una sensación de agitación que lo afectó por primera vez hace más de una década y que sigue siendo un factor en el actual sistema.

El legendario entrenador del Everton superó constantemente las expectativas con los Toffees durante sus 11 años en Goodison Park, guiándolos regularmente a Europa en un tiempo recordado por su bajo presupuesto. Sin embargo, su etapa en Old Trafford duró menos de 11 meses, ya que fue despedido hacia el final de la primera temporada de un contrato de seis años.

Moyes sugirió que no tenía tiempo (ningún entrenador del United desde Ferguson ha estado más de dos temporadas completas en el puesto) y que la cultura ya no está preparada para eso.

“La historia del Manchester United no fue [una historia de cambio]”, reflexiona ahora, más de 12 años después, mientras se prepara para enfrentarse a los Red Devils con su antiguo club, el Everton.

“El Manchester United tenía una gran cultura. Se mantuvieron fieles a sus entrenadores, formaron a los chicos de su propia cantera. De hecho, poseían algunas de las mejores características que uno desearía que tuviera un club: buenos valores".

“Sir Alex tenía grandes valores en el Manchester United y, con el paso de los años, esos valores que estableció también necesitaron tiempo para consolidarse. Siempre fue un club con valores brillantes, con una comprensión profunda de cómo impulsar a sus jóvenes jugadores y desarrollarlos de la manera correcta”, agregó.

Dada la rotación posterior, la directiva del Manchester United ya no garantiza la paciencia, como descubrió Moyes.

Moyes justifica los problemas del Manchester United

David Moyes consiguió el trabajo en el Manchester United en 2013 | PAUL ELLIS/GettyImages

La falta de tiempo no fue el único factor que jugó en contra de Moyes hace 12 años. Como el escocés no dudó en señalar esta semana, se enfrentaba a una dura competencia en la propia Premier League.

“Cuando acepté el puesto, siempre pensé que no se podría solucionar rápidamente. Poco después de asumirlo, vi que iba a llevar tiempo”, dijo Moyes.

“Creo que también hay que recordar que no se trataba solo de la fuerza del United. Se debía a la fuerza de otros equipos; Manchester City, Liverpool, Chelsea y Arsenal eran increíblemente fuertes. Todos estaban en proceso de reconstrucción y fichando constantemente. Creo que esos clubes jugaron un papel tan importante como cualquier otro, pues su calidad había aumentado o seguía aumentando constantemente”.

La trayectoria del equipo del United parecía ir en la dirección opuesta.

La edad hizo que el equipo necesitara una renovación | Mark Metcalfe/GettyImages

Moyes heredó un equipo envejecido cuando fue elegido personalmente por Sir Alex Ferguson para liderar al United hacia una nueva era, con jugadores clave como Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Patrice Evra y Michael Carrick, mayores de 30 años de edad, Robin van Persie a punto de cumplir 30 y Ryan Giggs a punto de cumplir 40.

Además de la retirada de Ferguson, el director ejecutivo David Gill también había planeado su marcha para marcar el comienzo de una nueva era en la cúpula del club. El United tuvo notables dificultades para fichar, siendo Marouane Fellaini el único fichaje con un precio inflado tras incumplir la cláusula de rescisión.

Ferguson había estado negociando el regreso de Cristiano Ronaldo al club antes de su retirada. El United también ofreció más dinero que el Real Madrid por Gareth Bale, mientras que Cesc Fàbregas y Toni Kroos fueron los objetivos, pero ninguno de los dos se materializó.

Moyes necesitaba "más tiempo" para la "evolución" del Manchester United

Moyes fue despedido antes del final de su primera temporada | Steve Christo - Corbis/GettyImages

Moyes ha reiterado desde su despido que no tenía el tiempo necesario, y lo declaró al Sunday Post en junio de 2014, menos de dos meses después de su marcha.

“Creo que durante mi breve etapa como entrenador, solo recibí el apoyo de Sir Alex”, explicó. “Fue una lástima que no me dieran más tiempo para triunfar. Es posible que la planificación a largo plazo en el United haya quedado atrás”.

Cuatro años después, en 2018, declaró a talkSPORT: “¿Siento que deberían haberme dado más tiempo? Por supuesto que sí. Ir a un club como el Manchester United y seguir a alguien como Sir Alex después de su tiempo allí, quedarse 10 meses... No podía ser una revolución en el Manchester United, tenía que ser una evolución. Tenía que llevar tiempo. No iba a llegar y cambiar todo lo que Alex había hecho, pero había muchas cosas que debían cambiarse en el club”.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE