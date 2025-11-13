Dean Huijsen sale en defensa de Vinícius Jr. en el Real Madrid

El defensor del Real Madrid, Dean Huijsen, elogió a Vinícius Jr., calificándolo como "un tipo increíble" y pidió moderación respecto al nivel de críticas que recibe el brasileño.

Además subrayó la presión injusta que recae sobre el delantero por ser una figura de alto perfil en el Real Madrid y pidió un trato más equilibrado por parte de los medios y los aficionados.

“¡No le hagan caso a Vini!”, dice Huijsen “Es un tipo increíble, un verdadero crack… es tan importante que cuando hace algo mínimo, todos lo critican. Creo que ustedes también critican a Vini. Muchas veces, de forma excesiva e innecesaria”, y agregó: “Todas las cámaras están ahí, y si te centras en alguien con una cámara durante los 90 minutos de un partido, seguro que ves algo. Si te centraras en mí, también lo verías, o en Militão, Asencio. Verías algo de todos”.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

Vale destacar que no es la primera vez que Dean Huijsen defiende a Vinicius Jr., tras su reacción al ser sustituido en El Clásico: "Habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto"

Dean Huijsen respondió con su particular tranquilidad a la pregunta sobre la actitud de Vinicius Jr al ser sustituido en El Clásico. El jugador brasileño se marchó del campo del Santiago Bernabéu enfadado y recriminando a Xabi Alonso el cambio dirección al túnel de vestuarios.

"En la prensa se habla mucho. Pidió perdón y ya. Estas cosas pasan de manera constante", dijo Dean Huijsen sobre lo ocurrido en El Clásico

Su actitud dio de qué hablar y ha sido el tema candente después de la victoria del conjunto blanco ante el FC Barcelona (2-1). Días después del partido, Vinicius publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se disculpaba a la afición y al club, más allá de no mencionar a Xabi Alonso.

