Deco habla sobre el fichaje fallido de Julián Álvarez por el Barcelona y le da cierre

Deco, director deportivo del FC Barcelona, rompe el silencio sobre la operación fallida que pudo llevar a Julián Álvarez al cuadro culé durante el último mercado. El dirigente portugués dio prácticamente por cerrado tal capítulo después de que las negociaciones no prosperaran ante la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse del delantero argentino.

El Barcelona convirtió a Julián en su fichaje prioridad y realizó importantes esfuerzos económicos para conseguir su contratación. La entidad catalana llegó a superar los 100 millones de euros ofertados durante las charlas, pero encontró siempre la puerta cerrar por parte de los de la capital de España.

🚨🔵🔴 Barcelona director Deco: “Julián Álvarez is now in the past”.



“We have to look forward, and we’re happy with what we have. I hope he’s doing well too and that he helps his club”.



“There are many deals and many signings that simply don’t happen”. pic.twitter.com/mfpmj8M8P5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2026

El Atlético se mantuvo firme pese al interés culé y rechazó abrir definitivamente la puerta al traspaso. La postura rojiblanca terminó imposibilitando una operación que habría supuesto uno de los movimientos más grandes del mercado europeo.

“Julián Álvarez ahora es cosa del pasado”, sentenció el director deportivo del Barcelona al ser cuestionado sobre el argentino. Sus palabras reflejan la intención de la institución de cerrar dfinitivamente el capítulo y concentrarse en los futbolistas que actualmente integran la plantilla, dejando atrás una negociación que generó enorme expectativa.

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Eric Alonso/GettyImages

Deco profundizó en esa postura y explicó que el Barcelona ya mira hacia sus próximas metas. “Tenemos que mirar hacia adelante, y estamos contentos con lo que tenemos. Espero que él también esté bien y que ayude a su club”, aseguró el portugués.

La operación terminó frustrándose pese a los esfuerzos realizados desde Barcelona. El Atlético nunca modificó su posición y mantuvo a Julián dentro de su proyecto deportivo. Los rojiblancos incluso llegaron a un punto de quiebre en la relación con el jugador con tal de retenerle.

Finalmente, Deco normalizó lo ocurrido como parte de las negociaciones típicas dentro del mercado “Hay muchos acuerdos y muchas incorporaciones que simplemente no se concretan”, concluyó. Barcelona pasa definitivamente página mientras Julián continúa defendiendo al Atlético, poniendo punto final, al menos por ahora, a una extensa historia de mercado.