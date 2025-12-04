Definido el destino de Cade Cowell para el mercado de invierno

La etapa de Cade Cowell en Chivas llegó oficialmente a su fin. El atacante estadounidense emprenderá el regreso a la MLS luego de que el técnico Gabriel Milito descartara su continuidad para el próximo semestre. El mexicano-estadounidense probará suerte ahora con el New York Red Bulls, club que insistió por su incorporación durante las últimas semanas.

El movimiento se concretó mediante una cesión por un año, con vigencia hasta diciembre de 2026. La operación incluye una opción de compra que permitirá al conjunto neoyorquino adquirir de manera definitiva al jugador si su rendimiento convence a la directiva.

¡THANK U, COWBOY! 🇦🇹🫡



Ya es un hecho, Cade Cowell se va de Chivas para regresar a la MLS, donde jugará con el New York Red Bulls.



➡️ El movimiento se concreta con un préstamo por un año (Diciembre del 2026) con opción de compra, informa el Super Deportivo.



"El Vaquero" se… pic.twitter.com/tUTc2x48oU — Futbol Total (@futboltotal) December 4, 2025

Chivas aceptó la salida tras evaluar el rendimiento del futbolista, que nunca logró consolidarse en el esquema rojiblanco. En el año natural 2025, Cowell únicamente registró dos goles, cifra muy baja para un atacante que llegó como apuesta de explosividad y desequilibrio ofensivo.

New York Red Bulls, por su parte, asumirá el cien por ciento del salario del extremo, un alivio importante para las arcas del club tapatío. La decisión también responde al deseo del propio jugador, quien buscaba un entorno competitivo que le permitiera recuperar continuidad y confianza.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El ciclo del llamado 'Vaquero' en Guadalajara termina con más dudas que certezas. Pese a su potencia física y velocidad, Cowell no logró adaptarse al estilo de juego ni a las exigencias del entorno rojiblanco. Milito, recién llegado al banquillo, fue claro en su diagnóstico y dio luz verde a su salida para liberar espacio en la ofensiva.

Con este movimiento, Cowell regresa a una liga que conoce bien y donde anteriormente mostró mejores sensaciones. New York Red Bulls le ofrecerá un rol más definido, además de un sistema que suele potenciar a jugadores verticales como él.

Para Chivas, su salida abre un hueco que podría ser aprovechado en el mercado invernal con la llegada de un refuerzo ofensivo. Para Cowell, en cambio, se trata de una segunda oportunidad para reencauzar su carrera profesional.