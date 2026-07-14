Definido el futuro de Ángel Correa para el mercado de verano

Como se ha informado en este espacio, la relación entre Ángel Correa y los Tigres de la UANL lleva semanas en medio de un estado de tensión. El delantero fue llamado por la gente de River Plate con el fin de ofrecerle un futuro dentro del club, una vía que tiene muy tentado al ex Atlético de Madrid.

El deseo de Correa por unirse al cuadro de River es tal que desde hace varios días, el jugador tiene un acuerdo total con el club argentino en términos personales. Quedaba pendiente la apertura de Tigres a la venta, misma que parece ser ha llegado ahora que el club entiende que no pueden retener más a su estrella.

¡¡CERCA DE RIVER PLATE!!🚨🇦🇷



➡️ Con información de @WillieGzz , Tigres venderá a Ángel Correa a River Plate y con el dinero que reciban comprarán a su reemplazo en el ataque.



🗣️ “Ángel Correa no juega contra Tijuana. Esto porque ya se están acercando las negociaciones con… pic.twitter.com/tzkX3Bn5dw — MedioTiempo (@mediotiempo) July 13, 2026

De acuerdo con el reporte de Willie González, la directiva felina no quiere extender más la batalla interna y ha decidido darle salida a Correa. Aunque, el club tenía el deseo de mantenerle por la buena o por la mala, hoy entienden que sería poner en riesgo la integridad del vestidor.

Sin mucho más qué pensar, los de la UANL están listos para sentarse en la mesa con River Plate y cerrar los acuerdo finales de la negociación. Se entiende que los argentinos pusieron una oferta inicial de 13 millones de dólares por el fichaje de Correa, misma que no apunta a subir mucho más.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Ahora lo que Tigres buscará es velocidad en la gestión. El club requiere tanto del capital como de la plaza de extranjero para moverse en el mercado por un reemplazo de nivel.

Correa fue la gran apuesta de Tigres para ser la estrella del club por años. Evidentemente el movimiento ha fallado. En menos de 365 días, el delantero dará un paso al costado del club. Si bien no dejará pérdidas financieras, si un golpe en el ego de Tigres.