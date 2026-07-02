Definido el futuro de Erik Lira para este mercado de verano

La selección mexicana está a 90 minutos de firmar el mejor Mundial de su historia. La realidad es que el rendimiento de la escuadra nacional ha estado muy por encima de lo esperado, tanto en lo colectivo como en lo individual, pues de un jugador se encuentra en un estado de forma superlativo dentro de la cancha.

Uno de esos casos es el de Erik Lira. Pese a no estar en la parte llamativa en los roles de ataque, el contención nacional ha firmado un Mundial que ronda la perfección. Su presencia en la cancha ha sido clave para que México salga a flote aún como una defensa imbatible. Siendo el caso, todo indica que el futuro del mexicano está ya en el viejo continente.

🚨🇲🇽 CONFIRMED: An undisclosed club has submitted a formal offer for Erik Lira



The Cruz Azul midfielder has caught the attention of several European clubs with his performances at the World Cup 🌍



Source: @GibranAraige pic.twitter.com/GOpP8aT5LW — NextMex (@NextMexOficial) July 2, 2026

Gibran Araige de TUDN confirma que tanto Lira, como Cruz Azul dueño de su carta, tienen una oferta formal por parte de un club de Europa que satisface lo deseado por ambas partes. Siendo el caso, es un hecho por firmarse que luego de la Copa del Mundo Erik dará el salto al mejor fútbol del planeta.

El equipo en cuestión no se ha revelado por deseo tanto de Cruz Azul como por parte del entorno del jugador. El motivo es simple, si bien ya hay un pretendiente formal en mesa, no significa que sea el único, por lo que desean que el camino de las ofertas siga abierto.

Mexico v Ecuador -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Desde semanas atrás cuando Lira firmó su extensión de contrato con Cruz Azul, el club le prometió una salida simple a Europa luego del Mundial. La gerencia está en lo dicho y apoyarán su traspaso.

Ahora sólo queda esperar a que la participación del mexicano en la Copa del Mundo concluya para cerrar el trámite. Por ahora, el jugador no quiere perder el enfoque en lo que viene, es decir, Inglaterra en octavos de final.