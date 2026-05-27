Definido el futuro de Joel Huiqui dentro de Cruz Azul

El nombre de Joel Huiqui ya ha quedado escrito con letras de oro en la historia de Cruz Azul. El técnico mexicano apareció de la nada sobre el cierre del torneo regular, siendo claros, en la última jornada del mismo para tomar las riendas del club luego del despido de Nicolás Larcamón.

A pesar de que el entrenador interino tomó al equipo por los suelos, fue capaz de llevarlo a todo lo alto. Luego de una excelente gestión de su parte, los de la capital del país se han llevado el título de la Liga MX, un logro que al mismo tiempo asegura a Joel un futuro a mediano plazo dentro de La Noria.

🚨🚂 Joel Huiqui se queda en Cruz Azul



->Todo acordado para firmar por los próximos 2 años

->Se espera oficialización en próximos días



DETALLES.https://t.co/boTZHlp2AN — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 27, 2026

Es un hecho que Huiqui se mantendrá al frente del equipo a partir del verano. El día de ayer, el técnico y los altos mandos de Cruz Azul tuvieron una reunión para definir el futuro de Joel. Se entiende que el ex zaguero de los celestes firmará un contrato de vigencia por dos años, cuya posible extensión dependerá de los logros conseguidos.

Se entiende que la decisión se hará oficial en los siguientes días. Sin embargo, se puede considerar que el movimiento ya es un hecho. La directiva que encabeza Diego Alonso ya trabaja incluso con Joel en el armado de la plantilla para el verano, así mismo lo confirmó el presidente del equipo, Víctor Velázquez.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Joel Huiqui es institucional, es de la casa, de hecho, ayer estuve platicando con él ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente. Víctor Velázquez

Huiqui encuentra premio tras ser un referente del club. El mexicano es un hombre muy querido por la nación celeste y está claro que tiene el respaldo total del plantel como de la gerencia de Cruz Azul.