Definido el nuevo cuerpo técnico de la selección mexicana

La selección mexicana inicia una nueva etapa deportiva luego de quedar definida la estructura que comandará el próximo de cara a la Copa del Mundo de 2030. Tras la salida de Javier Aguirre y todo su cuerpo técnico, la Federación Mexicana apuesta por la continuidad de Rafael Márquez como nuevo entrenador principal del tricolor.

Márquez, quien fungía como auxiliar institucional dentro del proyecto anterior, recibe la oportunidad de tomar el liderazgo absoluto del equipo. La decisión estaba apalabrada desde hace años y responde a la intención de mantener una misma línea de trabajo de la mano de quien es considerado la máxima leyenda del país junto a Hugo Sánchez.

¡ASÍ LAS COSAS EN SELECCIÓN MEXICANA! 🇲🇽



✅ Duilio Davino renovará su contrato



✅ Rafa Márquez comenzará a trabajar e intentará convencer a Andrés Guardado para que sea uno de sus auxiliares



✅Guardado en algún punto se convertirá en el DT de la Selección Mexicana



✅ Javier… pic.twitter.com/h9HTLqVxQY — MedioTiempo (@mediotiempo) July 8, 2026

El nuevo cuerpo técnico también tendrá nombres de poder peso dentro de la historia reciente del fútbol mexicano, tanto en selección como a nivel de clubes. Andrés Guardado será la mano derecha de Márquez, iniciando así una nueva faceta dentro de su carrera tras dejar las canchas y prepararse para aportar desde el banco.

La presencia de Guardado representa la llegada de uno de los futbolistas mexicanos con mayor experiencia internacional. Se trata a final de cuentas del mexicano con más partidos en Europa. Su liderazgo, recorrido y sobre todo, su relación cercana con Rafael, resultan clave para su nuevo puesto en selección.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Otro nombre confirmado dentro de la estructura es Alfredo Talavera, quien asumirá el puesto de entrenador de porteros. El ex guardameta nunca fue un titular fijo dentro del Tri. De hecho, no tuvo minutos en una Copa del Mundo, sin embrgo, sí cuenta con la confianza de Rafael para sumar en su nuevo puesto.

Para cerrar, Duilio Davino será renovado como director deportivo de selecciones nacionales. El ex central viene de firmar un buen Mundial y se entiende que puede ser una buen apoyo para el nuevo cuerpo técnico.