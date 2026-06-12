Dembélé respalda a Mbappé ante las críticas

En la antesala del debut de la selección de Francia en el Mundial 2026, durante una entrevista concedida al diario español Marca, Ousmane Dembélé decidió respaldar públicamente a Kylian Mbappé y consideró que las críticas dirigidas hacia su compañero fueron desmedidas y que muchas veces trascienden lo estrictamente futbolístico.

Para el delantero del Paris Saint-Germain, esa exposición permanente provocó que cualquier detalle relacionado con el futbolista del Real Madrid genere repercusión y comentarios que no siempre son justificados. "Han sido muy injustos con él, se pasan con las críticas porque es un jugador increíble y también una gran persona fuera del campo”, expresó el extremo.

"No hay que ser tan duros con Mbappé"

En el transcurso de la concentración de Les Bleus, la salida temporal de Kylian junto a Michael Olise para realizar un breve viaje a España generó una fuerte repercusión mediática, especialmente después de que se difundieran imágenes junto a su pareja, la actriz Ester Expósito.

“Vacaciones”



Por estas fotos de Kylian Mbappe junto a su pareja Ester Exposito disfrutando de los días libres que le dieron al astro francés previo al debut de la Selección de Francia en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/bhQAuL9SBm — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 11, 2026

Por eso, Dembélé aseguró que existe una vara distinta para analizar al capitán francés en comparación con otros futbolistas. Según explicó, muchas de las críticas se enfocan en cuestiones ajenas a su rendimiento dentro de la cancha.

“Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines... todo genera comentarios. No hay que ser tan duros con él”, sostuvo.

En contraste, puertas adentro de la selección francesa el panorama parece ser muy diferente: Dembélé descartó cualquier tipo de conflicto dentro del grupo y destacó la influencia que tiene Mbappé en el vestuario, además de remarcar su importancia para el plantel.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIR | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

“Aquí se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante”, afirmó y dejó en claro que el respaldo hacia la máxima figura de Francia sigue siendo total. Su experiencia y liderazgo continúan siendo fundamentales para el equipo dirigido por Didier Deschamps.

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