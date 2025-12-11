'Desconcertado': la postura del Liverpool sobre el futuro de Mohamed Salah

Mohamed Salah puso al Liverpool en la mira al afirmar que los Reds lo han dejado en el olvido, haciendo que su futuro en Anfield parezca insostenible. Sin embargo, se dice que el club aún quiere retener a la veterana superestrella egipcia en medio de un giro "desconcertante" de los acontecimientos.

Los comentarios mordaces, y posiblemente premeditados, de Salah en la zona mixta tras su tercer partido consecutivo como suplente el fin de semana pasado desataron la polémica. Insistió en que lo están utilizando como chivo expiatorio del buen rendimiento del Liverpool, afirmó que ya no tiene relación con el entrenador Arne Slot e incluso llegó a afirmar que no necesita luchar por su puesto en el equipo debido a sus contribuciones pasadas.

Salah rara vez habla con la prensa, pero empleó tácticas similares la temporada pasada para presionar al Liverpool a cambio de un nuevo contrato. El que finalmente firmó fue un contrato de dos años cuyo valor se estima en más de 41 millones de libras (54,8 millones de dólares), una extraordinaria muestra de confianza por parte de un club históricamente reacio a conceder contratos millonarios.

The Athletic ha informado que la percepción de Salah por parte de otros clubes y agentes, incluidos algunos con "conocimiento directo" del Liverpool, es que quiere forzar o transferir o presionar a Slot, que ya está sintiendo la presión debido a los malos resultados de esta temporada.

El mismo informe añade que el Liverpool no quiere vender a Salah, a pesar de sus acciones. Su contrato es válido por otros 18 meses y su ausencia del once titular se consideró solo "temporal". Pero también hay una sensación de "desconcierto" en los círculos de poder de Anfield ante la velocidad con la que se ha desarrollado la saga.

La pelota está en la cancha de Salah y necesita informar al club de sus intenciones, que pueden no estar ahora entre sus prioridades mientras se prepara para unirse a Egipto para la Copa Africana de Naciones, en busca, como ha señalado Jamie Carragher, de su primer título internacional.

Hay al menos un "reconocimiento" dentro del Liverpool de que el lugar de Salah en el club podría volverse insostenible si mantiene una postura de "línea dura" y no se puede encontrar una solución.

¿A quién se unirá Salah si deja el Liverpool?

Las opciones de Salah para un nuevo club parecen bastante limitadas. El destino obvio es Arabia Saudí, quizás el único lugar donde podría aspirar a un salario comparable, o probablemente mucho mejor, al que recibe actualmente en el Liverpool.

Como rostro del fútbol en el norte de África y Medio Oriente durante la mayor parte de una década, sería un gran golpe de marketing para la Saudi Pro League, cuyos ejecutivos estaban abiertamente interesados ​​en ficharlo para uno de sus clubes antes de comprometer su futuro con el Liverpool en abril.

Lo más plausible sería Al Hilal, donde podría reencontrarse con su amigo y ex compañero Darwin Núñez, o Al Ittihad, en lugar del Al Nassr de Cristiano Ronaldo .

“Mohamed Salah es bienvenido en la Liga Saudí, pero son los clubes los responsables de negociar con los jugadores. Sin duda, Salah es un objetivo”, confirmó el director ejecutivo de la SPL, Omar Mugharbel, esta misma semana en la Cumbre Mundial de Fútbol en Riad.

Lionel Messi ha renovado la atención mundial en la Major League Soccer y ya se ha informado de un gran interés en Salah por parte de clubes estadounidenses . Tendría que ser un equipo con una plaza de Jugador Franquicia (JF) disponible para pagarle lo que pide. Sin embargo, se cree que el Inter Miami tiene otros planes tras las retiradas de Jordi Alba y Sergio Busquets, y la llegada de Rodrigo De Paul.

El Chicago Fire se presenta como un contendiente más plausible, junto con el San Diego FC. El club californiano acaba de completar su primera temporada en la MLS y, curiosamente, es propiedad del multimillonario británico-egipcio Mohamed Mansour.

Tanto la Saudi Pro League como la MLS significarían dejar atrás Europa, el nivel más alto y competitivo del fútbol de clubes. A sus 33 años, en buena forma física y con la ayuda de los avances en constante evolución de la ciencia del deporte para alargar su carrera, Salah es significativamente más joven que Messi (36) cuando se marchó, y Ronaldo (37) cuando se fue a Arabia Saudí.

Dejar el Liverpool por otro club europeo es un reto. Es bien sabido que en una ocasión expresó su interés en fichar por el Real Madrid o el Barcelona. La probabilidad de que el primero lo fiche es remota, ya que competiría directamente con Lamine Yamal en Cataluña. El Barcelona ha tenido éxito con un Robert Lewandowski envejecido en las últimas temporadas, pero el club no está exento de limitaciones financieras.

La nueva estrategia del Paris Saint-Germain de ignorar a las superestrellas mundiales para priorizar la formación de equipos significa que no es viable, mientras que los clubes de la Serie A carecen de recursos. Si Salah considerara fichar por un club rival de la Premier League, destruiría por completo su legado en el Liverpool.