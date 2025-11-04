Désiré Doué sucede a Lamine Yamal como Golden Boy

El delantero del PSG, Désiré Doué, acaba de ser reconocido con el prestigioso Golden Boy 2025, superando en la votación a promesas, incluso, de mediáticos clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona. De esa forma, el francés de 20 primaveras sucede en el palmarés a Lamine Yamal, ganador de la edición anterior y que no pudo erigirse en candidato a raíz del reglamento del premio (los últimos acreedores del galardón no pueden optar al año siguiente).

El prestigioso reconocimiento, entregado anualmente por el diario deportivo italiano Tuttosport, resalta al mejor futbolista sub-21 que milita en una Primera División europea. Pues el canterano del Rennes, fichado a cambio de 50 millones de euros por la oncena parisina en agosto del 2024, se impuso en las votaciones finales a los defensores españoles Dean Huijsen, del Madrid, y Pau Cubarsí, del Barça.

The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!



A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025

Tras una temporada 2024/2025 sobresaliente, en la que pasó de ser una opción secundaria en el PSG de Luis Enrique a convertirse en una de las figuras más determinantes de una oncena ganadora del Triplete, incluyendo la anhelada Champions League, Doué ha ratificado en lo poco que ha accionado (por diversas lesiones) en el presente curso su calidad, anotando tres goles con tres asistencias en apenas siete encuentros oficiales.

Volviendo a la campaña anterior, el seleccionado francés totalizó 16 dianas, destacando su doblete en la aplastante victoria por 5-0 ante el Inter de Milán, nada menos que en la final de la Champions en Múnich. Asimismo, coleccionó 16 pases de anotación entre todas las competiciones.

La irrupción de Doué con el Paris Saint-Germain resultó tan meteórica que terminó relegando al banquillo a Bradley Barcola, otra de las perlas del club y del balompié galo, incluso en el comienzo del actual ejercicio, previo a sus problemas físicos.

Si las lesiones lo respetan, Désiré Doué está llamado a competir junto con el propio Lamine Yamal, entre otros talentos, por los grandes premios individuales en un futuro no muy lejano.

