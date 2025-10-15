¿Por qué no está nominado Lamine Yamal al Golden Boy 2025?

El nombre de Lamine Yamal está volviendo a dominar la conversación futbolística este año, aunque ahora por su sorpresiva ausencia entre los nominados al Golden Boy 2025, un premio que ya ganó en la edición anterior.

Efectivamente, el extremo diestro (juega a pierna cambiada) del FC Barcelona, considerado uno de los mayores talentos de los últimos tiempos, no figura en la lista de aspirantes al prestigioso galardón para menores de 21 años que entrega el diario italiano Tuttosport, a pesar de su brillante rendimiento, tanto con el club catalán, como con la selección española. Esto a sus apenas 18 años de edad.

¿Por qué Lamine no está nominado al Golden Boy?

La explicación no radica en su desempeño, sino en el reglamento del premio, pues el Golden Boy establece dos requisitos básicos: tener menos de 21 años y no haber obtenido la distinción durante el último concurso.

Esta segunda norma impide que Yamal pueda participar, dado que se impuso en 2024 gracias a su deslumbrante accionar con el Barça y su papel decisivo en la Eurocopa, donde España se proclamó campeona y el hoy Balón de Plata de France Footbal fue elegido Mejor Jugador Joven del torneo.

En el plano deportivo, Lamine sigue siendo una pieza esencial en el esquema de Hansi Flick, ya que a pesar de haber sufrido lesiones de pubis e ingle, las cuales lo mantuvieron fuera de acción en cuatro de los ocho encuentros ligueros (y uno de dos compromisos disputados en Champions League), acumula dos goles y cuatro asistencias en lo que va de campaña.

El impacto del futbolista de origen marroquí es tal, que el citado entrenador alemán de los blaugranas y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, lo consideran imprescindible.

En definitiva, aunque su talento y rendimiento le habrían asegurado nuevamente conseguir el galardón, las reglas del Golden Boy dejan a Lamine Yamal fuera de la edición 2025.