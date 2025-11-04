El estado de los jugadores lesionados que tiene el FC Barcelona

Pese a la llamativa cantidad de problemas físicos de sus jugadores, el FC Barcelona se mantiene peleando LaLiga con el intratable (a nivel de resultados) Real Madrid, mientras lucha por meterse en el top 8 de la Champions League.

Claro está, los azulgranas encaran la recta final del año con varios jugadores importantes aún entre algodones, aunque algunos ya vislumbran su regreso. Asimismo, el entrenador Hansi Flick recuperó el pasado fin de semana al goleador polaco Robert Lewandowski y al mediapunta Dani Olmo.

Por consiguiente, se repasará a los futbolistas del primer equipo culé que se encuentran en enfermería, y la eventual fecha de retorno de estos al engramado.

6. Gavi | Rodilla derecha

Gavi ha jugado muy poco con el Barcelona en este curso | Quality Sport Images/GettyImages

El aguerrido centrocampista tuvo que pasar nuevamente por el quirófano para someterse a una artroscopia que permitió suturar una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha; la misma en la que fue operado en noviembre de 2023. Aunque el Barcelona descartó una recaída del ligamento cruzado anterior, el tiempo estimado de recuperación de su canterano es de cuatro a cinco meses, por lo que se espera que vuelva a la acción entre finales de enero y principios de febrero de 2026.

5. Marc-André ter Stegen | Lumbares

Ter Stegen sigue siendo el primer capitán del Barcelona | Pedro Salado/GettyImages

El primer capitán blaugrana continúa un largo proceso de recuperación, recordando que en septiembre de 2024 vivió en carne propia una rotura completa del tendón rotuliano de la pierna derecha, que lo mantuvo fuera por unos ocho meses. Ya a mediados de 2025 el meta alemán volvió a operarse, pero debido a molestias lumbares persistentes. Todo apunta a que no competirá de nuevo hasta finales de este año o comienzos de 2026.

4. Raphinha | Pierna derecha

El FC Barcelona necesita volver a contar con Raphinha | Soccrates Images/GettyImages

El versátil atacante brasileño posee una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, producida el 25 de septiembre contra el Oviedo, y desde entonces se ha perdido los últimos siete partidos del equipo de Hansi Flick, a pesar que DAZN reveló que podría retornar este domingo frente al Celta de Vigo, o tras el parón FIFA, a mediados de noviembre.

3. Andreas Christensen | Muscular

El Barça sigue padeciendo los problemas físicos del defensor danés | Pedro Salado/GettyImages

El diario Marca recién informó que el experimentado defensor danés padeció una recaída muscular en el entrenamiento previo al compromiso de Champions ante el Brujas, el miércoles. En consecuencia, es prácticamente un hecho que el ex Chelsea no volverá a jugar hasta después de las ventanas de selecciones, las cuales terminan alrededor del 20 de noviembre.

2. Joan García | Rodilla izquierda

Joan García es el teórico "1" titular del FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El joven portero continúa su recuperación, después de ser operado de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, también en el choque liguero versus el Oviedo. Eso sí, el propio Flick confirmó en conferencia de prensa que podrá utilizar a su teórico "1" titular tras la doble fecha FIFA, recordando que el Barça recibirá al Athletic Club el 22 de noviembre.

1. Pedri | Pierna izquierda

El FC Barcelona probablemente termine extrañando a Pedri | Alex Caparros/GettyImages

El canario, pieza clave e indispensable en la sala de máquinas culé, se repone de una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, acontecida en el Clásico frente al Madrid. Pues si las cosas marchan acorde a lo pautado, el internacional español debería regresar a la convocatoria del entrenador alemán para el citado encuentro del 22 de noviembre ante Los Leones vascos.

