La Juventus no tiene más paciencia. El club italiano le comunicó al Aston Villa que no va a seguir adelante con la negociación por Emiliano Martínez debido al costo de la operación. La decisión fue tomada de manera interna hace unos días y finalmente llegó a conocimiento de los Villanos, que desde el inicio mantuvieron su postura respecto del arquero.

Fue el periodista Fabrizio Romano, quien indicó que la Juve notificó al Villa que no va a continuar con el intento de fichar al campeón del mundo. La dirigencia de Turín considera que su precio está fuera del presupuesto destinado para incorporar un arquero.

Desde que comenzó el mercado de pases, la Vecchia Signora evalúa las posibilidades para reforzar la portería. Según La Gazzetta dello Sport, el Dibu ocupaba el primer lugar entre las opciones del club y que la institución de Birmingham mantuvo firme su valoración de entre 10 millones y 12 millones de euros.

🚨🇦🇷 Aston Villa have been informed by Juventus about plans not to proceed with Dibu Martínez deal anymore.



The decision was made internally days ago and now confirmed to #AVFC as Juve believe costs of the deal are too high. pic.twitter.com/s9FN88tZSd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Luciano Spalletti, entrenador de la Juve, habló sobre el interés por el argentino durante la pretemporada. "Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en ese rol, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas", dijo.

El DT también hizo una valoración del mercado de fichajes. "Sabemos que es difícil, estamos en la oficina con los directivos y con el director general. Nos conocemos desde hace muchos años y están al teléfono intentando encontrar soluciones", expresó.

Desde el Aston Villa nunca modificaron su postura sobre el futuro del marplatense. Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del club inglés, habló en nombre de la institución. "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima campaña", afirmó.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Ahora, con la negociación descartada, la Juventus analiza otras alternativas para reforzar los tres palos. Entre los candidatos se barajan Guglielmo Vicario, actualmente en el Tottenham, y Noah Atubolu, del Friburgo.

Por su parte, el Dibu seguirá vinculado a los Villanos, con los que mantiene contrato hasta junio de 2029. Una vez finalizado su período de descanso post Mundial, volverá a Inglaterra para incorporarse al plantel dirigido por Unai Emery, que prepara una campaña con participación en la Champions League.