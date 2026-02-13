Diego Campillo y sus declaraciones previas al Clásico Nacional

En la antesala de una nueva edición del clásico nacional, Diego Campillo levantó la voz desde Verde Valle para ponerle contexto y mesura a uno de los partidos más esperados del calendario. El canterano de Chivas entiende la magnitud del duelo ante América, pero también deja claro que la identidad rojiblanca no se negocia.

La rivalidad ante las Águilas es un componente que, según el propio defensor, se inculca desde las categorías inferiores. No es algo que se improvisa ni que aparece únicamente cuando se llega al primer equipo. Es parte del ADN del club y se respira desde la formación más temprana.

“Me tocó desde niño jugar este tipo de partidos, estos clásicos, y desde niño hay mucha intensidad. Se juegan a tope, me tocó enfrentarlos en Finales, en fase regular, en todo, y sí, desde niño te enseñan que este partido no se puede perder”, explicó Campillo sobre la manera en que se vive el América vs Chivas desde la academia.

El zaguero también profundizó en esa sensación especial que genera el enfrentamiento contra el acérrimo rival. No ocultó que existe un fuego distinto cuando se trata de América, una energía que lo acompaña desde sus primeros pasos en el club y que se mantiene intacta.

“Siempre lo sentías diferente, la semana se trabaja diferente. Entonces, traigo eso desde niño, que cuando los veo enfrente me despierta algo y no se me ha quitado. Ahora que regresé, creo que el clásico pasado lo demostramos: sigue ese fuego, esa emoción por jugar un clásico”, señaló.

Sin embargo, Campillo fue enfático en no sobredimensionar el encuentro. Para él, en el discurso interno del plantel todos los partidos se enfrentan con la misma seriedad y exigencia. La filosofía en Verde Valle apunta a competir cada jornada como si fuera definitiva.

“Para nosotros todos los partidos son bravísimos porque todos nos juegan siempre a tope. Entonces acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar”, afirmó con serenidad.

El defensor recordó incluso que la inercia positiva del torneo anterior tuvo como punto de partida un duelo ante América. Esa victoria marcó el inicio de una racha que fortaleció al grupo, pero no cambió la premisa interna.

“Todos los partidos son iguales para nosotros y los jugamos como una final. Además, nuestra racha el torneo pasado empezó con América y ahí ganamos y se vino un hilo de victorias. Entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos”, agregó.

Así, Campillo sintetiza el sentir rojiblanco: el clásico se respeta, se vive y se compite con intensidad, pero sin perder el enfoque. En Chivas, la enseñanza es clara desde la cuna futbolística: ganar siempre es obligación, sin importar el escudo que esté enfrente.