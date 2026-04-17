Diego Cocca rompe el silencio luego de su dolosa salida de selección mexicana

Uno de los peores ciclos en la historia de la selección mexicana fue sin duda el de Diego Cocca. Luego del fin de la era de Gerardo Martino con el Tri, la FMF apostó por el también argentino para el actual ciclo mundialista, sin embargo, no le dieron más que un par de meses de trabajo con el equipo nacional.

Cocca fue cortado previo a una Copa Oro, siendo reemplazado por Jaime Lozano. Algunos años después de dicho evento, el ex entrenador del Tri afirma lamentar que no se haya respetado su proceso, pues confiaba en que el mismo llegaría a la meta en el verano de 2026.

¡PIDIÓ UN PROCESO EN EL 'TRI'! 😳🇲🇽



En entrevista para 'Vamos Show', Diego Cocca habló sobre su breve paso en la Selección Mexicana, donde dejó claro que su intención era hacer un equipo competitivo y aunque su estancia fue fugaz, no se fue resentido por la situación



Acá las… pic.twitter.com/MiUY0caUAM — MedioTiempo (@mediotiempo) April 16, 2026

Puede ser que sea injusto, posiblemente, si lo planteas en que estuvimos siete partidos y perdimos uno. Lo que a mí me deja tranquilo es que yo soy un técnico de procesos, yo necesito un proceso para lograr algo, yo lo que pedía en la Selección era un proceso y no me lo dieron, no lo pude hacer. Diego Cocca

FBL-MEX-WC-2026-COACH-COCCA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Pese a ello, lo ve como parte del juego y lo deja atrás sin rencores en el camino.

Hubiera estado dolido si me hubieran dado ese proceso y me hubiera ido mal, porque yo lo que quería era ayudar a la selección mexicana a competir en serio; se tomó otra decisión y es parte del futbol, de la vida, hay cosas que son justas y otras que no. Diego Cocca

Para nadie es un secreto que aquella salida de Diego fue en gran medida solicitada por el grupo de jugadores de peso con el seleccionado. Cocca llegó con un modelo muy severo de trabajo en donde incluso cambio sedes o hoteles de concentración.

Más de un miembro de la plantilla informó a la FMF su inconformidad aseverando que habría "diferencias culturales" que complicaban el trabajo entre el técnico y el grupo.