Diez jugadores con pasos olvidados por el Real Madrid

El Real Madrid acostumbra traer a las figuras del momento en los mercados de pases, y eso no siempre sale de la mejor manera. Si bien en el último tiempo ha atinado bastante sus fichajes, aquí te traemos diez futbolistas con paso poco recordado por la Casa Blanca.

1. Fabinho

Real Madrid Training And Press Conference | Helios de la Rubia/GettyImages

El mediocampista brasileño relanzó su carrera en el Mónaco y el Liverpool, llegando a ser una de las piezas claves de los Reds de Jürgen Klopp. Sus inicios fueron en el Fluminense, tuvo un breve paso sin minutos por el Rio Ave de Portugal y recaló en el Real Madrid, donde jugó más en el Castilla que en el primer equipo.

2. Hamit Altintop

Real Madrid CF v Granada CF - Liga BBVA | Angel Martinez/GettyImages

El paso del internacional turco por la Casa Blanca no tuvo grandes luces: llegó libre tras su paso por el Bayern Múnich y jugó una sola temporada en el Real Madrid, con 12 partidos y un gol.

3. Jonathan Woodgate

Soccer - UEFA Champions League - Group F - Rosenborg v Real Madrid - Training - Lerkendal Stadium | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Tras romperla en el Newcastle, el Real Madrid lo compró en 22 milones de euros, en lo que fue un movimiento importante en ese entonces. Su paso por la capital de España fue chato, sin pena ni gloria y con muchas lesiones musculares.

4. Nuri Sahin

Real Madrid CF v Real Sporting de Gijon - Liga BBVA | Elisa Estrada/GettyImages

Otro internacional turco que no hizo pie en Chamartín: Sahin llegó tras una gran campaña con el Borussia Dortmund, pero solamente jugó un año en el Real Madrid a pesar de haber firmado un contrato por seis temporadas. Diez partidos y un gol. Nada más.

5. Michael Essien

Soccer - Real Madrid vs Manchester City- UEFA Champions League | Manuel Blondeau - Corbis/GettyImages

El ghanés fue uno de los pupilos predilectos de Mourinho, que lo llevó del Chelsea al Real Madrid... y de vuelta al club de Londres. 35 partidos y dos goles en el acumulado de un futbolista del que se esperaba muchísimo más en Madrid.

6. Marcos Alonso

Marcos Alonso en el Real Madrid | Foto: José Ramón González

Si bien está muy identificado con clubes como el Chelsea, Marcos Alonso hizo sus primeras armas en el Real Madrid: en 2009 se ganó un lugar en el Castilla y debutó en Primera de la mano de Manuel Pellegrini. Tuvo un paso por el FC Barcelona y hoy viste la camiseta del Celta de Vigo.

7. Samuel Eto'o

Spanish Soccer - Friendly - Nyon v Real Madrid | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

Está profundamente vinculado con el FC Barcelona, y es uno de los casos de un jugador que pasó de un club al otro. Eso si, antes de desembarcar en la Ciudad Condal la rompió en el RCD Mallorca. En el Merengue jugó solamente tres partidos en 1998, todos por UEFA Champions League.

8. Juan Mata

Juan Mata en el Real Madrid | Foto: Pepe Andrés

Para el conocimiento popular arrancó su carrera en el Valencia, pero su formación estuvo en Valdebebas. Supo ser importante en el Castilla, pero se marchó al club de Mestalla en busca de minutos en 2007.

9. Esteban Cambiasso

Real Madrid V Real Valladolid, La Liga | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Cuchu hizo parte de su formación en la Casa Blanca y alternó con préstamos al fútbol argentino, aunque su máximo éxito fue en el Inter de Milán, club donde es ídolo.

10. Royston Drenthe

Real Madrid v Espanyol - La Liga | Etsuo Hara/GettyImages

El neerlandés sorprendió en la Eurocopa Sub 21 del 2007 y llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid, que sugirieron su contratación a la directiva. Se estrenó con un golazo ante el Sevilla por la Supercopa de España, pero no logró ganarse la confianza de ninguno de los entrenadores que tuvo.