Diomande llega a un acuerdo con el Real Madrid: ¿cuánto pagarán al RB Leipzig por el fichaje?
Es cuestión de horas para que el Real Madrid anuncie oficialmente el fichaje de Yan Diomandé. El extremo de 19 años tiene un acuerdo total con el Merengue desde hace unos días y la negociación con el RB Leipzig está por entrar en su fase final. La operación apunta a cerrarse por una cifra situada entre los 115 y los 120 millones de euros, con el anuncio oficial previsto para este lunes si terminan de completarse los últimos intercambios de documentación.
En Valdebebas dan la operación por muy avanzada. El entendimiento con el futbolista quedó resuelto con rapidez y el contrato ya contempla salario y duración. Únicamente restan detalles administrativos entre las dos entidades antes de la firma definitiva.
La relación entre el entorno de Diomandé y el Madrid también facilitó el avance de las conversaciones. El internacional marfileño pertenece a ROC Nation, la agencia que representa a Vinícius Jr., lo cual permitió una comunicación fluida durante toda la negociación.
El calendario también juega un papel importante porque el flamante DT Martin Demichelis citó para este lunes a los mundialistas del RB Leipzig con el objetivo de iniciar la preparación de la temporada. Entonces, si el anuncio llega en las próximas horas, Diomandé ya no tendrá que incorporarse al conjunto alemán y pasará a integrarse al plantel dirigido por José Mourinho.
Algunos medios sitúan la cifra final alrededor de los 120 millones de euros, aunque otros elevan el importe hasta los 130 millones. En cualquier caso, las partes siguen trabajando para cerrar el acuerdo definitivo, que incluiría un pacto preestablecido con el jugador para un vínculo de cinco años. A su vez, el Leganés sigue con atención la evolución de la negociación debido al porcentaje de una futura venta que conservó cuando transfirió al atacante al Leipzig.
El posible fichaje también marca una vuelta de tuerca dentro de la planificación deportiva del Real Madrid. La operación dejaría sin efecto cualquier posibilidad de incorporación de Michael Olise y, al mismo tiempo, incrementaría la competencia en ataque con Vini, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo.
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.