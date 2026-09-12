Diomande será titular con el Real Madrid por primera vez en la temporada

Primera titularidad para Yan Diomande con el Real Madrid en la temporada. José Mourinho eligió al delantero para decir presente en el once que enfrentará al Rayo Vallecano, después de cinco partidos consecutivos ingresando del banco. El marfileño va a tener finalmente la oportunidad de mostrar todo su potencial desde el inicio.

Su inclusión es la principal modificación de los titulares madridistas. Diomande va a acompañar a Vinícius Jr. y Kylian Mbappé en el ataque, con Jude Bellingham ubicado por detrás. Mourinho también dispuso los regresos de Bernardo Silva, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras respecto de la formación que usó en la Champions League.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

El atacante de 19 años llegó al Merengue como el fichaje más caro del club. La institución le pagó 125 millones de euros al Leipzig y el acuerdo contempla otros 15 millones en variables. Una inversión importante para un futbolista que, hasta este sábado, había participado únicamente como suplente.

No es que no jugó, de hecho, Diomande dijo presente en los cinco partidos oficiales de la temporada. Sumó 26 minutos contra el Espanyol, seis contra la Real Sociedad, 25 ante el Málaga, 26 con el Real Betis y 11 contra el Inter de Milán. En total sumó 94 minutos, sin goles ni asistencias y todos desde el banco.

El DT explicó en distintas oportunidades que su intención era incorporar paulatinamente al delantero. Después del triunfo contra el Málaga, Mou habló del tema. "Take it easy, calma", dijo.

Lo mismo ocurrió antes del partido por la Champions el martes, cuando el marfileño volvió a entrar desde el banco. "Llegó el último día, tiene que ir poco a poco", expresó el técnico.

En ese compromiso, el entrenador eligió a Brahim Díaz desde el arranque y explicó la elección. "He tenido que jugar con Brahim, que como Arda Güler, es un jugador asociativo y puede bajar un poco", dijo.

Ahora, contra el Rayo cambia la historia y tendrá desde el primer minuto la oportunidad que venía esperando desde su llegada a España. Su versatilidad le permite actuar en las tres posiciones ofensivas asi que será cuestión de tiempo verlo desenvolverse en todas ellas.

El Real Madrid saldrá con Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Rüdiger, Carreras, Silva, Federico Valverde, Diomande, Bellingham, Vini y Mbappé.