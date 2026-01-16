División interna sacude al América y deja a Jardine en una posición incómoda

El Club América atraviesa un momento de fuerte tensión interna que comienza a trascender lo estrictamente deportivo. En Coapa se habla de una división clara entre el cuerpo técnico encabezado por André Jardine y la dirección deportiva comandada por Diego Ramírez, una fractura que amenaza con condicionar el rumbo del proyecto.

El técnico brasileño llegó al actual torneo con la expectativa de una renovación profunda del plantel. Tras los golpes recibidos en el semestre anterior, Jardine consideraba indispensable refrescar zonas clave, liberar cargas pesadas y sumar perfiles específicos que elevaran la competitividad interna, algo que, hasta ahora, no se ha materializado como él esperaba.

La directiva, sin embargo, se ha limitado a concretar un solo fichaje, movimiento que resulta insuficiente desde la óptica del entrenador. Para Jardine, la plantilla quedó corta en variantes y soluciones, especialmente considerando el calendario, las lesiones recurrentes y la exigencia permanente que implica dirigir al América.

El panorama se complica aún más por la manera en que se han manejado las salidas. En lugar de una depuración ordenada y estratégica, el club ha vivido un proceso caótico, con futbolistas que no encajan, otros que no han podido salir y decisiones tomadas sobre la marcha, generando frustración en el banquillo.

Dentro del cuerpo técnico existe la sensación de abandono. Jardine percibe que, mientras la directiva no cumplió con su parte en la planeación deportiva, todas las consecuencias negativas recaen directamente sobre él y su equipo de trabajo. Los resultados irregulares, las críticas y la presión mediática apuntan únicamente al banquillo.

Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El estratega entiende que el América es un club donde no hay margen para excusas. Aun así, considera injusto cargar con responsabilidades que no dependen completamente de su gestión. La falta de refuerzos, la mala ejecución del mercado y la indefinición institucional terminan reflejándose dentro del campo.

Esta fractura interna no ha pasado desapercibida en el vestidor. Algunos jugadores perciben el desgaste entre áreas, mientras otros observan con cautela un proyecto que parece haber perdido sincronía entre la planeación deportiva y la ejecución futbolística, un escenario siempre delicado en un club de esta magnitud.

Por ahora, la relación entre Jardine y Diego Ramírez luce deteriorada. Si no hay ajustes rápidos, comunicación clara y respaldo real, el América corre el riesgo de profundizar una crisis interna silenciosa, donde el problema no será únicamente el rendimiento, sino la falta de un rumbo compartido.