Doménec Torrent explota contra el arbitraje luego del partido de ida en contra de Toluca

Monterrey se ha llevado la ida de la semifinal de la Liga MX en contra de Toluca por la mínima. A pesar de esta ventaja, el técnico de los regios, Doménec Torrent, terminó muy molesto, no por el funcionamiento de los suyos, sino por la labor arbitral.

Yo no sé si a Sergio Canales le hicieron treinta faltas. Cuando tú piensas buscar a Sergio, descargamos, iniciamos la contra, La segunda parte no es que no tuvimos el balón por eso, pero también un poco de esto que es imposible. Estoy de acuerdo contigo, la primera parte no tiene nada que ver con la segunda, pero el criterio arbitral de la primera parte con la segunda tampoco tiene nada que ver, es imposible. Un jugador talentoso, cuando recibe de espaldas y lo agarran cada vez para iniciar la contra, es que no, era imposible casi llegar. Doménec Torrent

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico sabe que el duelo de vueltas será un dolor de cabeza para Rayados.

Es un equipo muy completo, que ya lo habíamos analizado, y en este sentido sabemos que vamos a sufrir, pero tenemos que ser valientes, y no, o sea, si nosotros empezamos y nos ponemos atrás, no vamos a pasar la eliminatoria. No vamos a pasar, tenemos que ser valientes, tener el balón. Ojalá nos piten un poco más de faltas a los dos equipos, las que hay en el campo, porque al final el futbol, si a los talentosos, cada vez que lo agarras no pitas falta, perjudicas al futbol en general, y vale por mi equipo y por el otro. Doménec Torrent

Además, destacó la labor de Germán Berterame, hombre que ha marcado el gol de la diferencia.

Germán es un encanto de jugador, porque aparte de goleador, trabaja como si fuera un peón, va las presiones, entiende todo. Yo no lo sacaría nunca si no estuviera cansado, porque en cualquier momento, si lo tienes en el campo, no sabes cómo te marca, va despacio, bien. No es alto, pero va muy bien en el juego aéreo, los dos últimos goles te lo demuestran. Es un tipo muy inteligente, y además es un jugador que te va muy bien al espacio. Tiene muchas cualidades, yo estoy encantado de tener un jugador como él, aparte de goleador, que es lo más importante de un nueve para mí, te da muchas otras cosas. Doménec Torrent

