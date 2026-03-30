¿Dónde están hoy los jugadores que fueron campeones del mundo con Alemania en 2014?

La selección Alemania venció a Argentina en la final del Mundial 2014 y levantó su cuarta Copa del Mundo. Mario Götze marcó el único gol en el minuto 113, con una definición agónica que dejó a Lionel Messi sin el título.

18 de los 23 futbolistas convocados sumaron minutos durante el torneo y acompañaron al equipo de Joachim Löw en una campaña gloriosa que tuvo, entre otros, la recordada semifinal contra Brasil en la que golearon por 7-1. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, este repaso reconstruye jugador por jugador a aquel plantel campeón.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Arqueros

Manuel Neuer

Manuel Neuer | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Disputó todos los minutos de la impresionante campaña de Alemania en el Mundial 2014, mantuvo cuatro arcos en cero y ganó el Guante de Oro.

El referente alemán dio por finalizada su etapa en la selección en 2024, pero sigue activo a nivel clubes como una de las figuras del Bayern Múnich.

Roman Weidenfeller

Roman Weidenfeller | Hendrik Deckers/GettyImages

Uno de los arqueros destacados de la Bundesliga, con cerca de 350 partidos en el Borussia Dortmund a lo largo de 16 temporadas. Ganó dos títulos de liga antes de retirarse en 2018.

Actualmente continúa vinculado al club como embajador internacional.

Sumó cinco presencias con la selección alemana y formó parte del plantel campeón del Mundial 2014, aunque sin minutos en cancha.

Ron-Robert Zieler

Ron-Robert Zieler | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Formado en el Manchester United sin debut en el primer equipo, continuó su carrera en el Hannover 96, donde acumuló cerca de 400 partidos en dos etapas diferentes.

Integró el plantel campeón del Mundial 2014 como tercer arquero y registró seis presencias con la selección alemana a lo largo del tiempo. En una de ellas, en 2012, ante Argentina, se convirtió en el primer arquero del país en recibir una tarjeta roja con la selección.

Sigue en actividad en la Bundesliga con el Köln.

Defensores

Philipp Lahm

Philipp Lahm | Ian MacNicol/GettyImages

Fue el capitán del equipo en 2014, levantó la Copa del Mundo y cerró su etapa en la selección alemana con ese logro.

Continuó en el Bayern Munich hasta 2017, donde puso fin a su carrera como futbolista.

Luego asumió funciones dirigenciales, entre ellas la dirección de la Eurocopa 2024.

Jérome Boateng

Jerome Boateng | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Se consolidó en Bayern Munich luego de una etapa irregular en el Manchester City, donde no lograba encontrar continuidad y buen rendimiento.

Fue titular en los siete partidos del Mundial 2014, alternando entre el lateral derecho y la zaga central durante el camino al título.

Sumó 76 presencias con la selección alemana y continuó su carrera en el Lyon, Salernitana y LASK antes de retirarse en 2025.

Mats Hummels

Mats Hummels | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Cerró su carrera en 2025 luego de una temporada en la Roma.

Ganó varios títulos de Bundesliga con el Borussia Dortmund y el Bayern Munich, y fue nominado al Balón de Oro en 2017 y 2024, en reconocimiento a su excelente desempeño como defensor central.

Sumó 78 presencias con la selección alemana a lo largo de su trayectoria internacional.

Benedikt Höwedes

Benedikt Hoewedes | TF-Images/GettyImages

Fue el lateral izquierdo titular a lo largo del Mundial 2014, disputó todos los partidos del torneo y aportó una asistencia ante Ghana en el 2-2 de fase de grupos.

Se retiró en 2020 con una carrera muy vinculada al Schalke 04, donde llevó la cinta de capitán.

Luego se sumó al cuerpo técnico de la selección alemana como asistente y participó en medios como analista.

Per Mertesacker

Per Mertesacker | picture alliance/GettyImages

Sumó 104 partidos con la camiseta Alemania y cerró su etapa en la selección tras obtener el título en 2014.

Disputó los primeros cuatro encuentros del torneo y tuvo un breve ingreso en la final. Durante la competencia protagonizó un momento viral post triunfo ante Argelia en octavos, en una conferencia de prensa intensa en la que defendió a sus compañeros de las críticas.

Se retiró en 2018 y trabaja en la academia del Arsenal, además de desempeñarse como analista.

Shkodran Mustafi

Shkodran Mustafi | Alex Caparros/GettyImages

Fue titular en los octavos de final ante la selección de Argelia, su participación en el torneo se cerró a los 70 minutos de ese partido por una lesión muscular.

Luego de ese infortunio, desarrolló su carrera en el Sampdoria, el Valencia, el Arsenal y el Levante antes de retirarse en 2023.

Actualmente integra el cuerpo técnico de la selección Sub 21 de Alemania como asistente.

Erik Durm

Erik Durm | DeFodi Images/GettyImages

Sus siete partidos con la selección alemana llegaron en 2014, aunque no precisamente en el Mundial, donde no sumó minutos.

Se retiró en 2024 con una carrera desarrollada principalmente en Alemania con las camisetas del Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt, además de un paso breve por la Premier League con el Huddersfield.

Actualmente es embajador de la marca deportiva alemana Jako.

Matthias Ginter

Matthias Ginter | picture alliance/GettyImages

Formó parte del plantel campeón en 2014 aunque no sumó minutos durante el torneo.

Se mantiene en actividad en la Bundesliga con el Freiburg y continuó siendo considerado en la selección alemana hasta 2023.

Kevin Grobkreutz

Kevin Großkreutz | picture alliance/GettyImages

Integró el Borussia Dortmund campeón de la Bundesliga en 2011 y 2012.

Registró seis presencias con la selección alemana y formó parte del plantel en el Mundial 2014 sin minutos en cancha.

Actualmente, continúa ligado al fútbol alemán, compitiendo en categorías inferiores.

Mediocampistas

Christoph Kramer

Christoph Kramer | DeFodi Images/GettyImages

Fue titular en la final del Mundial 2014 con participación que destacó mucho dentro del equipo.

A lo largo de su carrera internacional sumó 12 presencias con la camiseta alemana. Se retiró en 2024 y se volcó al análisis en medios.

Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger | Icon Sportswire/GettyImages

Comenzó el torneo como suplente y, poco a poco, se ganó un lugar en el once titular en los últimos cinco partidos, incluida la final, donde actuó como mediocampista defensivo.

Es considerado uno de los grandes mediocampistas de Alemania. Cerró su etapa en la selección en 2016 y se retiró en 2019 tras su paso por la MLS con el Chicago Fire.

Hoy trabaja como analista en televisión.

Toni Kroos

Toni Kroos | Visionhaus/GettyImages

Su retiro en 2023 sorprendió a propios y ajenos. Kroos desarrolló una carrera marcada por una cantidad exorbitante de títulos, entre ellos cinco Champions League en el Real Madrid y otra con el Bayern Munich.

En el Mundial 2014 fue uno de los futbolistas más importantes del equipo, con dos goles y cuatro asistencias en siete partidos y una actuación muy recordada en el 7-1 ante Brasil.

Actualmente volvió a competir en un formato distinto como parte de la Icon League.

Mesut Özil

Mesut Özil | Stuart MacFarlane/GettyImages

Fue figura en los clubes de los que fue parte, especialmente en el Real Madrid y el Arsenal.

Se despidió de la selección alemana en 2018 luego de varios conflictos con la federación y puso fin a su carrera como futbolista en 2023.

Hoy participa en política en Turquía, tiene participación en el club Necaxa de México y desarrolla distintos emprendimientos.

Mario Götze

Mario Götze | DeFodi Images/GettyImages

Autor del gol en la final, al que llegó desde el banco y convirtió apenas 15 minutos después de ingresar.

También marcó ante Ghana y dio una asistencia frente a Portugal durante la fase de grupos.

Ya no integra la selección, aunque continúa su carrera a nivel clubes, actualmente en el Eintracht Frankfurt.

Sami Khedira

Sami Khedira | Nicolò Campo/GettyImages

Disputó cinco partidos en el Mundial 2014, con gol y asistencia en la semifinal frente a Brasil, pero no tuvo participación en la final.

Cerró su etapa con la selección en 2018 y puso fin a su carrera en 2021 luego de pasos por el Real Madrid, la Juventus y el Stuttgart.

Actualmente trabaja como analista.

Julian Draxler

Lille OSC v Paris Saint Germain - Ligue 1 Uber Eats | Catherine Steenkeste/GettyImages

Sumó únicamente 14 minutos en el torneo, cuando ingresó desde el banco en la victoria ante Brasil.

Alcanzó 58 partidos con la selección alemana antes de cerrar su etapa internacional en 2022.

El ex mediocampista del PSG continúa en actividad y actualmente juega en el Al Ahli de Qatar.

Delanteros

Thomas Müller

Thomas Müller | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Máximo goleador de Alemania en el Mundial 2014 y segundo en la tabla general del torneo con cinco tantos.

Firmó un triplete ante Portugal en fase de grupos y también les convirtió a Estados Unidos y Brasil.

Referente y tercer máximo goleador en la historia de Bayern Munich, se trasladó al Vancouver Whitecaps en 2025 y alcanzó la final de la MLS en su primera temporada.

Miroslav Klose

Miroslav Klose | NurPhoto/GettyImages

Marcó dos goles en el torneo y se despidió como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos vistiendo la camiseta germana, además de liderar la tabla de Alemania con 71 en 137 partidos.

A nivel clubes también sostuvo una producción destacada, con 258 goles a lo largo de su carrera en equipos como el Bayern Munich, el Werder Bremen, la Lazio y el Kaiserslautern.

Actualmente es entrenador del Nürnberg.

André Schürrle

André Schürrle | Matthew Ashton/GettyImages

Ingresó en la final a los 32 minutos en lugar de Kramer, quien había sufrido una lesión.

El ex extremo del Chelsea se retiró en 2020 a los 29 años y señal+o la soledad y la exigencia del alto rendimiento como factores determinantes.

Desde entonces se volcó a actividades vinculadas a deportes extremos, con la escalada entre sus principales intereses.

Lukas Podolski

Lukas Podolski | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Reconocido por su potente zurda, tuvo una participación limitada en el torneo con dos ingresos desde el banco.

Es el tercer máximo goleador histórico de Alemania con 49 tantos y sumó títulos con clubes como el Köln, el Bayern Munich, el Arsenal, el Galatasaray y el Vissel Kobe.

Continúa en actividad en el Górnik Zabrze de Polonia.

Entrenador

Joachim Löw

Joachim Löw | picture alliance/GettyImages

Dejó su cargo en 2021 siendo el entrenador con mayor cantidad de partidos dirigidos y ganados en la selección alemana.

Desde 2025 colabora con SOS Humanity, una organización sin fines de lucro enfocada en el rescate de refugiados en el Mediterráneo.

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