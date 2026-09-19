¿Dónde ver el Clásico Nacional América vs Chivas por TV y Streaming Online?

El Clásico Nacional entre América y Chivas vivirá una nueva edición este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026, de la Liga MX.

Estos son algunos datos históricos que debes de saber sobre #ElClásicoDeMéxico. ¡Ven al partido y forma parte de la historia! 😮‍💨👌



J9 ⚔️ América vs. Chivas

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Pintemos nuestra CAsa de amarillo. 🏟️💛 pic.twitter.com/UAIslqZajc — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2026

Aun cuando las Águilas perdieron el invicto frente a Cruz Azul en el Clásico Joven de la fecha pasada, únicamente han sufrido una derrota, así que eso no puede ser parámetro para lo que ocurrirá en el Coloso de Santa Úrsula. Lo que es un hecho es que podría haber varios cambios en el once inicial de los azulcremas, ya que el técnico Guillermo Almada cuenta con sus nuevos refuerzos: el uruguayo Santiago Bueno, el argentino Santiago Ramos y el español Carlos Álvarez.



No obstante, El Más Odiado no tendría plantilla completa para enfrentar a los tapatíos, ya que hay algunos elementos con lesiones. Alan Cervantes es duda debido a un desgarre sufrido la fecha pasada, además Dagoberto Espinoza no sería arriesgada tras el golpe sufrido en la rodilla izquierda que lo hizo abandonar muy temprano el Clásico Joven. Asimismo, el delantero colombiano Raúl Zúñiga y Carlos Álvarez estarían fuera, pues uno sigue en recuperación y el otro arribo desde su país con una pubalgia, respectivamente.



En el caso del Guadalajara, tras un inicio que despertó varias dudas, sumado a la poca productividad de sus dos refuerzos estelares, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, por fin empezó a despegar para colocarse momentáneamente en el segundo peldaño de la clasificación con una sola derrota.

Es posible que el Rebaño Sagrado mantenga casi idéntico su once titular debido a los buenos resultados cosechados, sin embargo, con el regreso de Bryan ‘Cotorro’ González, Jesús Bernal de ESPN comentó que el técnico argentino Gabriel Milito podría devolverle la titularidad para sacar del once inicial a Hugo Camberos, un muchacho que también ha fortalecido mucho el aparato ofensivo. A la vez, podría darse los regresos de José Castillo y Miguel Gómez, quienes estaban lesionados, mientras Miguel Tapias seguiría fuera.



Se debe recordar que en la fecha pasada, Chivas volvió a demostrar que anda en plan grande porque goleó 3-0 a los Pumas, gracias a un doblete de Santi Sandoval y una diana del Cotorro.

¿Cómo ver el partido por canal de TV y Streaming Online?

Para poder ver el encuentro desde los Estados Unidos se deberá sintonizar TUDN, además está la opción de entrar a su página web o su aplicación. Univisión es la otra opción, así como ViX.



En México, el encargado de la transmisión será ViX y Layvtime.

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