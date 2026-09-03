Efraín Álvarez lanza promesa para la afición de Chivas

El semestre anterior, Chivas tenía tintes de futuro campeón de Liga MX, sin embargo, por diferentes factores, el logro no se dio. Ahora, los de Verde Valle caminan con el fin de conseguir su revancha deportiva en el torneo ya en curso.

Efraín Álvarez, uno de los jugadores estelares del plantel, asegura que esa es la meta del equipo y promete que darán todo por conseguirla.

🗣️ “CHIVAS ES LO MÁS GRANDE”



🚨Efraín Álvarez sueña con ser CAMPEÓN antes de irse de Chivas



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Simple, ser campeón, la verdad. Es la mentalidad de nosotros, queremos ser campeón, no hay ni menos de eso, la verdad, y sí es lo que queremos, ser campeón, porque tuvimos la espinita el torneo pasado que, yo digo, estábamos ahí, ¿sabes? Y todo el grupo lo sintió y tenemos esa espinita clavada. Ya hace falta, la verdad, y sí, como ellos, como nosotros, ya tenemos que ser campeones. Muy cerca, muy, muy cerca, a meses. Efraín Álvarez

Para Efraín, todas las bajas que tuvieron de jugadores que fueron a selección marcaron una diferencia negativa para el club.

No estábamos completos, se fueron los seleccionados, pero al final del día estábamos todos listos, porque los que jugaron hicimos una buena Liguilla, pero, como dices, ahora sí estamos completos y ojalá sea diferente. Efraín Álvarez

Álvarez añadió que la forma en la que fueron eliminados por Cruz Azul, es una herida que no ha sanado dentro de la plantilla.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Molesto, no. Me sentí más decepcionado por el tema de que le fallamos a los aficionados, le fallamos al club, porque lo tuvimos tan cerca, la verdad. Decir, ¿ah, qué? 20, 30 minutos máximo tuvimos oportunidad de empatar, y sí. Fue, la verdad, una tristeza, más que nada, y sí, pero regresando es como, te da ese como ese click que dices, no, otra vez no me va a pasar, no me, no nos va a pasar otra vez. Efraín Álvarez

Efraín cerró afirmando que Chivas aprendió la lección y ahora, van por la revancha.

Mucho, la verdad. Y sí, son los detalles chiquitos que nos costó, y es lo que, la verdad, nos está ayudando a este torneo, que es decir, si un partido hacemos una cosa mal, el siguiente ya no lo hacemos, ¿sabes? Y es lo que el grupo está madurando. Efraín Álvarez