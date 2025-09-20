Dean Huijsen fue uno de los jugadores más cotizados durante el mercado de fichajes de verano tras una temporada destacada con el Bournemouth. Finalmente, el Real Madrid consiguió hacerse con su firma, pero su agente reveló recientemente los grandes clubes europeos a los que los blancos superaron en el mercado.

Ali Barat, agente de Huijsen, explicó que seis clubes estaban interesados en los servicios del jugador durante la ventana de fichajes: Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Bayern Múnich, Tottenham y Newcastle United. En declaraciones a AS, Barat afirmó: “Cuando apareció el Real Madrid, fue una decisión fácil: había muchos clubes, pero con el Madrid no hubo ninguna duda”.

Dean Huijsen | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Según Barat, la operación se materializó rápidamente, después de dos partidos con la selección española. Juni Calafat, jefe de ojeadores del Real Madrid, se puso en contacto con él y las negociaciones avanzaron desde ahí. El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, también fue considerado una “opción real”, según dijo Barat a RMC Sport en 2024.

Sin embargo, el agente señaló que Huijsen sintió que tendría más minutos de juego en la Premier League bajo las órdenes de Andoni Iraola que con Luis Enrique en Francia. Al parecer también hubo conversaciones con el Borussia Dortmund, pero finalmente el Bournemouth ganó la puja por sus servicios, lo que acabaría conduciendo a su fichaje por el Madrid. En otro escenario, Huijsen habría jugado para Enrique y quizás ya tendría una Champions en su palmarés.

Huijsen firmó un contrato de cinco años con el Real Madrid después de que el club activara una cláusula de rescisión de 50 millones de libras (66,4 millones de dólares). La operación marcó un récord en la historia del club: el fichaje más caro de un defensa, además de ser la primera incorporación de la era Xabi Alonso.

El jugador de 20 años debutó de inmediato bajo Alonso en el Mundial de Clubes de la FIFA. Huijsen disputó todos los partidos de la fase de grupos, además de los cruces de octavos y cuartos frente a la Juventus y el Dortmund, respectivamente. Sin embargo, una tarjeta roja tardía contra los alemanes le costó la suspensión en semifinales.

El PSG terminaría eliminando al Real Madrid del torneo. Desde entonces, Huijsen ha jugado en todos los partidos del club en el inicio de la temporada 2025/26. Aunque eso cambiará el 20 de septiembre, ya que cumplirá una sanción en LaLiga tras otra expulsión contra la Real Sociedad