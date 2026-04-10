El agente de Enzo Fernández revela cómo podría fichar por el Real Madrid

El agente del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ha seguido enviando mensajes contradictorios sobre la posibilidad de un traspaso este verano, en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

Fernández fue suspendido recientemente por dos partidos por Liam Rosenior tras coquetear públicamente con el Merengue, que lo viene siguiendo desde hace tiempo. Durante el parón internacional de marzo, el campeón del mundo declaró a un entrevistador que le gustaría vivir en la capital española, y también mencionó a las leyendas del Madrid, Luka Modric y Toni Kroos, como fuentes de inspiración.

En respuesta a su sanción interna, el agente del astro argentino, Javier Pastore, afirmó que su cliente consideraría sus opciones al final de la temporada. Sin embargo, Pastore pronto se retractó de sus declaraciones, mientras que Fernández pidió disculpas a sus compañeros del Chelsea.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

En declaraciones recogidas por Top Mercato, Pastore insistió: "Estas son declaraciones que hizo sin ninguna intención de causar problemas en el Chelsea. Estamos de acuerdo con el Chelsea. Ayer y anteayer hicimos las paces entre el Chelsea y el jugador. Nunca hubo ningún problema. Aclaramos las cosas.".

"Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene mucho que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que se equivocó. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos. Estamos todos de acuerdo. Simplemente teníamos que aclarar el malentendido", señaló el ex volante del PSG.

Además, puntualizó: “Jugará el Mundial este verano y terminará la temporada con el Chelsea. Ahora estamos esperando a que el Chelsea se clasifique para la Champions League porque él quiere jugar en las mejores competiciones y es un ganador, y luego ya veremos".

Con el Chelsea ya eliminado de la UEFA Champions League de esta temporada, sus esperanzas de clasificarse para la próxima edición dependen de terminar entre los cinco primeros de la Premier League.



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Tras 31 partidos, los Blues se sitúan sextos en la Premier League a un punto del Liverpool, quinto, después de haber perdido tres de sus últimos cuatro encuentros de liga. Con el Aston Villa seis puntos por delante en la cuarta posición a falta de siete partidos, es probable que la lucha por la última plaza de la UCL se reduzca a un duelo directo entre los dos gigantes en horas bajas.



Quedarse fuera sería un duro golpe para cualquiera de los dos clubes, y el resultado de esta lucha podría influir en la decisión de Fernández sobre su futuro. El Real Madrid seguirá la situación con interés. El jugador de 25 años fichó por el Chelsea por 106 millones de euros en enero de 2023 y tiene contrato hasta 2032.

