El América de Jardine quiere escribir su nombres en letras de oro este Clásico Nacional

América está ante una cita con la historia. Este fin de semana, en una nueva edición del clásico nacional, las "Águilas" buscarán alcanzar su victoria número cien frente a Chivas, una cifra simbólica que marcaría un antes y un después en la rivalidad más intensa del futbol mexicano.

El equipo de Coapa llega con la motivación de escribir un capítulo único. No se trata únicamente de sumar tres puntos, sino de dejar una huella estadística que quedaría grabada con letras de oro en la memoria azulcrema. Alcanzar el centenar de triunfos sería un mensaje potente.

¡POR EL CENTENAR DE VICTORIAS EN EL CLÁSICO!🦅1️⃣0️⃣0️⃣#CentralFOX América busca su triunfo número 100 ante Chivas en partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 en Liga MXhttps://t.co/ZWhEnQh1bS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 13, 2026

Sin embargo, el reto luce mayúsculo. El partido se disputará en territorio rojiblanco y Chivas, además de jugar en casa, ostenta el liderato de la Liga MX. Esa combinación convierte al Rebaño en favorito natural, impulsado por su gente y por el momento futbolístico que atraviesa.

El antecedente inmediato tampoco favorece a las "Águilas". El último clásico fue ganado por Chivas bajo un guion similar: intensidad desde el arranque, contundencia en momentos clave y una defensa ordenada que supo resistir la presión americanista en los minutos finales del encuentro.

Para América, el desafío pasa por imponer su experiencia en este tipo de escenarios. El equipo sabe que no puede regalar espacios ni perder la concentración en lapsos cortos, porque en un clásico cualquier error se paga caro. La presión mediática también juega su papel.

FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | YURI CORTEZ/GettyImages

Desde Coapa entienden que alcanzar la victoria 100 no será producto del azar. Deberán combinar carácter, orden táctico y eficacia frente al arco rival. La plantilla tiene la jerarquía para competir, pero enfrente habrá un equipo convencido de defender su territorio y su condición de líder.

Chivas, por su parte, buscará reafirmar su dominio reciente y demostrar que el liderato no es circunstancial. Un triunfo ante su acérrimo rival consolidaría su candidatura al título y, de paso, retrasaría el sueño americanista de alcanzar esa cifra redonda en la historia del clásico.

El escenario está servido para un duelo de alta tensión. América quiere hacer historia y sellar su victoria número cien ante su rival más grande. Chivas pretende impedirlo y reafirmar su superioridad actual. El clásico promete emociones fuertes y un capítulo que quedará marcado.