El América no se rinde por el fichaje de Jaminton Campaz

El mercado no ha cerrado dentro del América. Con el torneo de Liga MX ya en curso, el cuadro de la capital del país está a la caza de sus fichajes finales con el fin de poder aspirar al título local. La realidad es que por tiempos y precios, el escenario no es sencillo, pero la gerencia se mueve con optimismo.

Como se ha informado en este espacio, uno de los nombres que tiene sobre la mesa el cuadro del nido de Coapa es el de Jaminton Campaz. De hecho, el club inició gestiones por su fichaje de algunos días atrás y en las más recientes horas, los de la capital de México han presentado su segunda oferta a Rosario Central.

🚨América elevó a u$s 6M su oferta por Campaz, que ve con buenos ojos irse a 🇲🇽.

👀Aún no hay acuerdo con Rosario Central. ⬇️https://t.co/2jewfzdDvG pic.twitter.com/72RplbwGlm — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, el club de México ha puesto en la mesa del cuadro rosarino alrededor de seis millones de dólares más variables. Este segundo ofrecimiento supera el inicial que tuvo cerca de los cinco millones de la misma moneda contando fijos y bonos.

Está segunda oferta deja en claro que los de Coapa desean con firmeza sumar a Campaz este mismo verano. Sin embargo, Rosario Central no dejará que esto sea fácil. La fuente afirma que el cuadro argentino dio un "no" al ofrecimiento del América, dejando la puerta abierta a seguir negociando.

River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

Campaz es un hombre vital dentro del esquema de Rosario Central. Por ende, el club desea cerrar la venta de su estrella a cambio de un precio mucho más elevado que incluso pueda alcanzar el doble dígito. En Coapa insistirán y están cocinando una tercera oferta, misma que bien se podría entender sería la última en la carrera por el fichaje.

La postura de Campaz es clara, quiere fichar con el América. El jugador sabe que un paso a la Liga MX implicaría una mejora radical en su estilo de vida dentro y fuera de la cancha. Por ahora, es Rosario Central quien pone las trabas.