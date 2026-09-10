El América realiza su último fichaje sobre el cierre del mercado

América cerró la firma de Santiago Bueno como nuevo refuerzo para fortalecer su zaga. El central uruguayo de 27 años abandona por ahora al Wolverhampton para iniciar una nueva etapa en la Liga MX, convirtiéndose en una de las últimas incorporaciones del cuadro de la capital de México.

La operación fue acordada mediante una cesión por un año, fórmula que permitirá al América contar inmediatamente con el defensor charrúa. El acuerdo incluye una opción de compra fijada en diez millones de dólares, cantidad que el conjunto de Coapa podrá desembolsar si Bueno está a la altura del reto.

🚨Santiago Bueno es nuevo refuerzo del América.

*️⃣El defensor uruguayo llega a préstamo por un año y con una opción de compra desde Wolverhampton.

ℹ️Primero reportado por @eduuxqs ⬇️https://t.co/ZESRX12fL1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

Santiago llega procedente del Wolverhampton, equipo con el que compitió en la Premier League durante las últimas temporadas. Sin embargo, con el equipo hoy en la segunda del fútbol inglés, el central optó por poner fin de momento a su aventura por Europa.

El fichaje se produce después de concretarse la salida de Sebastián Cáceres, quien dejó al conjunto del nido para continuar su carrera en España con el Celta de Vigo. La mrcha del uruguayo abrió un espacio importante dentro de la defensa americanista y obligó a la directiva a acelerar la búsqueda de su reemplazo.

Uruguay Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Precisamente, América encontró la solución nuevamente en un futbolista uruguayo. Bueno ocupará el sitio dejado por Cáceres y llegará con el desafío de convertirse rápidamente en una pieza importante dentro del esquema defensivo del equipo que comanda Guillermo Almada.

América apuesta por una cesión con la finalidad de reducir el riesgo financiero entorno al arribo del jugador. Los de Coapa solo irán a más siempre y cuando el charrúa demuestre que tiene el fútbol para ser una pieza a largo plazo en el club.

Con la incorporación del central, el América cubre una de las principales necesidades que mantenía abiertas en el cierre del mercado. La salida de Cáceres había dejado una vacante sensible, pero la directiva respondió incorporando directamente desde el Wolverhampton a una apuesta llamativa en la figura de Bueno.

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