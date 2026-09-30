El análisis de Diego Campillo tras el empate de la selección mexicana

La selección mexicana vivió su segundo encuentro con Rafael Márquez como entrenador. El 'Tri' firmó un empate por la mínima en contra de Perú. Luego del cotejo, Diego Campillo, central que tuvo su oportunidad desde el banquillo habló al respecto del inicio de la nueva era en México.

¿RECADITO PARA ALGUIEN? 🤫#CentralFOX | Diego Campillo está FELIZ con Rafa Márquez porque "sí habrá OPORTUNIDADES REALES" en Selección 🔥



Tras jugar contra Perú, destacó que 'las vacas sagradas' podrían no serlo tanto con el Káiser y eso motiva para pelear por un lugar 👏



👉… pic.twitter.com/T6yEyhdLzW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2026

Feliz por mis compañeros y feliz por estar aquí. Creo que esto demuestra que hay oportunidades, sea la edad que sea, hoy vimos a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos, entonces eso demuestra que va a haber oportunidades reales y que va a ser un ciclo donde no siempre van a llamar a los mismos, como que van a estar rotando. El profe quiere ver mucha gente nueva y creo que lo demostró hoy con los chavos que entran. Diego Campillo

De la misma forma, el central del Guadalajara afirmó que no será sencillo quitarle el puesto a alguno de los dos centrales estelares de la selección, es decir, Johan Vásquez y César Montes.

Mexico v Peru - International Friendly | Evan Bernstein/GettyImages

No me gusta decir que voy a sentar a nadie porque igual somos un equipo y juegue quien juegue, yo sé que estará listo. Me siento listo y me toca jugar, así que vengo haciendo las cosas bien, centralazos, como dicen los que están y aprenderles, pero no sólo venir a aprenderles acá, yo vengo a buscar un lugar, a pelear un lugar con ellos de manera pareja. Diego Campillo

Como conclusión, Diego aseguró que es imposible darle el sello de las Chivas a la selección mexicana. Incluso partiendo del sistema táctico, no hay formar de ir por el mismo camino.

El ADN de Chivas no sé si lo podamos traer acá. Pero el ADN de luchar de pelear, sí, pero luego Rafa juega con otra alineación.Te pide a lo mejor otras cosas, desde el carácter y la intensidad vamos a traer la misma que tenemos en Chivas, pero desde el estilo de juego venimos a adaptarnos al estilo de juego de Rafa y ponernos a lo que él diga. Diego Campillo

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO