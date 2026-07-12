¡Teléfono para Julián Álvarez! Pareciera que las idas y vueltas entre el argentino, el Atlético de Madrid y todos los clubes interesados en ficharlo podrían acercarse a un desenlace. El Arsenal habría decidido avanzar con un intento de cerrar la incorporación del campeón del mundo antes del inicio de la pretemporada, operación que Mikel Arteta considera prioritaria para reforzar su ataque.

El interés de los Gunners no apareció de un día para otro. De acuerdo con The Independent, el DT lleva tiempo siguiendo al delantero y entiende que reúne las cualidades ideales para encajar en su proyecto. La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, con un gol de Álvarez ante Suiza en el tiempo suplementario, volvió a posicionarlo entre los futbolistas de mayor atractivo del mercado europeo.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

La institución de Londres entiende que el panorama cambió durante las últimas semanas. El PSG quedó atras en la carrera al priorizar otras operaciones, al mismo tiempo que el Barcelona sigue interesado, aunque el Atleti tiene una postura aparentemente inquebrantable respecto de una venta hacia un rival de LaLiga.

Esa situación le abre una ventana al Arsenal, que ya puso en marcha una serie de gestiones encabezadas por Andrea Berta, actual director deportivo de la institución inglesa. El dirigente conoce muy bien al Colchonero luego de trabajar durante años en el club español y podría facilitar las conversaciones entre las partes.

🚨 Arsenal are attempting to get a deal for Julian Alvarez done before pre-season, as the options for the player appear to have lessened due to politics. Alvarez is open to an Arsenal move, but his preference had been to stay in Spain, with either Barcelona or Real Madrid.… pic.twitter.com/mVJYmZa5nx — afcstuff (@afcstuff) July 12, 2026

El aspecto económico aparece como el principal punto por resolver. Los Gunners pretenden mantener su propuesta por debajo de las 90 millones de libras, cifra que ronda los 120 millones de dólares, pero el Atlético busca una cantidad superior a los 100 millones de libras para abrir una negociación.

Álvarez, luego del debut mundialista, expresó públicamente que habló con los dirigentes del club madrileño sobre su futuro. "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", dijo el delantero. Más adelante prefirió dejar cualquier definición para otro momento y evitó profundizar sobre el tema al ser consultado nuevamente.

La prioridad del futbolista sigue vinculada con permanecer en España y el Barça es el destino que despierta más interés en el entorno del argentino. Hasta Lamine Yamal habló de su posible incorporación. "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar con ellos. Ya lo dije, tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices", expresó el español.

Pese a ese deseo, los de Madrid le cerraron la puerta a la negociación con los culés y por eso desde Londres aprovecharían para negociar antes de que termine el Mundial para que, en la próxima temporada, uno de los grandes objetivos de Arteta esté vestido de rojo.