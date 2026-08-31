El Arsenal busca un extremo izquierdo antes del cierre del mercado

El Arsenal está a punto de concretar tres importantes operación de salidas: Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Fábio Vieira. Entre los tres movimientos, el club londinense podría ingresar alrededor de unos 90 millones de euros. La mayor parte de esa cifra corresponderá a Martinelli, cuyo traspaso al Al Hilal estaría cerca de cerrarse por unos 70 millones.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El brasileño ya no entraba en los planes principales de Arteta y su salida libera espacio en una posición que la directiva Gunner pretendía reforzar desde el comienzo del verano. Además, Martinelli dejará atrás el récord de venta del club, que pertenecía a Alex Oxlade-Chamberlain desde su pase al Liverpool.

🚨🔵⚪️ BREAKING: Gabriel Martinelli to Al Hilal, here we go! Verbal agreement done for fee over €65m add-ons included.



Martinelli will sign a long term deal as he just had authorization to travel in 24h.



Watkins + Martinelli, plan confirmed.



Deal agreed - @MatteMoretto. 🫱🏻‍🫲🏼🇧🇷 pic.twitter.com/rkN5UNdNoE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Una búsqueda cada vez más complicada

El conjunto inglés comenzó el mercado con la intención de incorporar un extremo izquierdo de primer nivel, pero todavía no consiguió al jugador diferencial que buscaba. Christos Tzolis respondió bien durante las primeras jornadas y aparece como una alternativa interesante.

El problema para Arteta es que varias de las opciones que estaban en el radar ya desaparecieron: Morgan Rogers terminó en el Chelsea, Vinícius Júnior decidió continuar en el Real Madrid tras renovar su contrato y Bradley Barcola se inclinó por el Liverpool. A esto se suma que el interés por Marcus Rashford perdió fuerza, mientras que Kenan Yıldız quedó prácticamente descartado después de sufrir una lesión en el metatarso que lo mantendrá fuera durante varios meses.

El tiempo juega en contra del Arsenal

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, los Gunners tienen pocas horas para decidir si realizan una última apuesta. La directiva busca futbolistas capaces de elevar de manera inmediata el nivel de un equipo que viene de proclamarse campeón de la Premier League, por lo que no parece dispuesta a fichar simplemente para completar el plantel.

Arsenal Premier League Winner's Parade | Steven Paston - PA Images/GettyImages

Una alternativa sería aventurarse por un perfil más joven, como Malick Fofana, especialmente ante la complicada situación económica del Lyon. Si finalmente no llega ningún refuerzo, Eberechi Eze podría ser utilizado como opción de emergencia por la izquierda, mientras Tzolis tendría la oportunidad de consolidarse en el once.

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