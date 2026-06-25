El Arsenal confirma su primer fichaje importante de cara a la temporada 2026-27

El Arsenal ha ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión de Piero Hincapié, fichando al versátil defensa procedente del Bayer Leverkusen con un contrato de cinco años.

El jugador de 24 años se convirtió en una pieza clave del Arsenal que ganó la Premier League, tras haber comenzado la temporada como suplente de Riccardo Calafiori en el lateral izquierdo. El ecuatoriano, que actualmente representa a su país en el Mundial de 2026, acabó siendo titular indiscutible, y Mikel Arteta le confió la tarea de guiar a los Gunners hacia su primer título de liga en 22 años.



Según Sky Sports News, el precio para hacer permanente el fichaje de Hincapié por el club londinense ronda los 45,5 millones de dólares (34,5 millones de libras esterlinas), y su traspaso representará la primera operación que complete el Arsenal este verano cuando el acuerdo se ratifique formalmente el 1 de julio.

¿Por qué el Arsenal ha fichado a Hincapié de forma permanente?

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Hincapié no tardó en impresionar al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. Tras solo su segundo partido, el español lo describió como un "guerrero", y su capacidad para jugar como defensa central y como lateral invertido —incorporándose al centro del campo— fue clave para que el club lo fichara procedente de Alemania.

“Tiene mucha calidad con el balón; es un jugador con muchísimas ganas”, dijo Arteta en octubre. “Puede jugar por dentro, puede jugar en las bandas, ya lo ha hecho... [cuando está] físicamente en su mejor momento, va a subir el nivel”.

La noticia de que Hincapie se quede podría determinar el futuro a largo plazo del joven jugador del Arsenal, Myles Lewis-Skelly. Este centrocampista, que se formó en las categorías inferiores, tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo de forma muy similar a Bukayo Saka: cubriendo la posición de lateral izquierdo cuando los Gunners necesitaban cubrir esa necesidad.

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Mike Hewitt/GettyImages

Lewis-Skelly rindió tan bien que se adueñó del puesto, llegando incluso a ser convocado para la selección inglesa con tan solo 18 años, pero finalmente perdió su lugar cuando Calafiori recuperó su plena forma física y tuvo que competir con Hincapié.

Posteriormente regresó al centro del campo, incluyendo una titularidad en la final de la Champions League, y ese podría ser el rol de Lewis-Skelly en el futuro, suponiendo que los rumores de salida que surgieron en enero resulten ser solo eso... rumores.

El Arsenal inicia conversaciones con el Leicester por Monga

Leicester City v Millwall - Sky Bet Championship | Plumb Images/GettyImages

Por otra parte, el Arsenal está en conversaciones directas con el Leicester City para el fichaje del prometedor extremo Jeremy Monga, según informa David Ornstein de The Athletic .

Monga es el tercer jugador más joven en la historia de la Premier League, solo superado por los jugadores del Arsenal Max Dowman y Ethan Nwaneri, y el joven de 16 años ha sido vinculado con varios equipos importantes, incluidos el Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea.

La temporada pasada fue un habitual en el banquillo del Leicester, entrando al campo 30 veces en un total de 37 apariciones, pero ahora que los Foxes han descendido a la League One tras un desastroso descenso, se espera que busque nuevos horizontes.