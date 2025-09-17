El Arsenal fija la fecha límite para el contrato de William Saliba mientras el Real Madrid acecha

Según se informa, el Arsenal está interesado en cerrar un nuevo acuerdo con William Saliba para finales de año, mientras que el interés del Real Madrid sigue aumentando.

Asegurar a Saliba y Bukayo Saka, cuyos contratos expiran en junio de 2027, se ha convertido en una prioridad absoluta para los Gunners en su búsqueda de la gloria en la Premier League. Ambos jugadores son piezas invaluables de la plantilla de Mikel Arteta, y el Arsenal espera que sigan jugando en el Emirates durante años.

Excepto que el Real Madrid espera atraer a Salbia con un traspaso a la capital española. No es ningún secreto que el gigante español tiene en la mira al defensa, junto con Ibrahima Konaté del Liverpool, en un posible traspaso de gran éxito el próximo verano, lo que ha llevado al Arsenal a adelantar la fecha límite de su contrato con el francés.

Según Fabrizio Romano, las negociaciones contractuales de los Gunners con Saka y Saliba van muy bien, y Mikel Arteta confía mucho en que el Arsenal renovará el contrato de ambos jugadores. Sin embargo, dado el interés de Los Blancos, el club estaría priorizando a Saliba.

“El Arsenal está haciendo todo lo posible para cerrar el acuerdo con Saliba lo antes posible, porque el Arsenal esperaba no llegar a 2026 con un año restante de contrato para William Saliba”, reveló Romano.

El nuevo plazo da a los Gunners poco más de tres meses para llegar a un acuerdo con Saliba. Si todo marcha según lo previsto para el Arsenal, su central estrella comenzará el nuevo año con una nueva extensión justo a tiempo para la segunda mitad de la temporada 2025-26.

Hasta entonces, sin embargo, el Real Madrid "seguirá de cerca la situación", ya que los gigantes españoles buscan un reemplazo para David Alaba y potencialmente Antonio Rüdiger, quienes están en los últimos 12 meses de sus contratos.

Mientras continúan las negociaciones con el Arsenal, Saliba se centrará en recuperar su mejor forma física. El jugador de 24 años solo jugó cinco minutos contra el Liverpool antes de que una lesión de tobillo lo obligara a abandonar el campo, manteniéndolo de baja durante el parón internacional de septiembre y la victoria de los Gunners por 3-0 sobre el Nottingham Forest.

La buena noticia para Arteta es que Saliba volvió a estar disponible para ser seleccionado para el primer partido de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Athletic Bilbao, en el triunfo Gunner por 2-0 en la jornada 1 de la Champions League.

