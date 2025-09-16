Mercado de fichajes: el Real Madrid teme un desaire a Konaté, Araújo, Amorim, Benedetti, Sadiq y mucho más

El mercado de fichajes no da tregua y sigue dejando historias llenas de intriga, oportunidades inesperadas y giros sorprendentes. Mientras algunos clubes europeos buscan reforzarse con grandes nombres, otros intentan retener a sus estrellas en medio de un interés creciente. Futbolistas que parecían con un pie fuera encuentran nuevas oportunidades, y jugadores codiciados despiertan intensas batallas entre gigantes del continente. A continuación, repasamos los movimientos y rumores más destacados que marcan la actualidad del fútbol internacional.

Premier League

Bruno Fernandes está preparado para reconsiderar su compromiso con el Manchester United si el equipo no empieza a mostrar progresos bajo Ruben Amorim pronto. Los clubes de Arabia Saudí continúan persiguiendo su fichaje. (Fuente: Football Insider)

Algunos ejecutivos dentro del Manchester United se han quedado asombrados por la falta de presión sobre el entrenador Ruben Amorim, cuyo puesto sigue siendo seguro a pesar de que el tema divide a la directiva de Old Trafford. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City se ha unido al Liverpool en la carrera por el defensa central del Crystal Palace, Marc Guéhi. Ambos equipos planean intentar ficharlo en una transferencia libre el próximo verano. (Fuente: The Mirror)

El Liverpool está listo para competir con el Man Utd por el centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: indykalia)

Bruno Fernandes | Carl Recine/GettyImages

El Chelsea fracasó con una oferta de 70 millones de euros por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, durante el verano. El internacional turco está valorado en más de 100 millones de euros. (Fuente: Calciomercato)

El defensa central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, está surgiendo como objetivo para el Man Utd, el PSG y el Real Madrid, con los tres clubes persiguiendo su fichaje como agente libre. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Liverpool está listo para lanzar una oferta de 50 millones de euros por el defensa central del Barcelona, Ronald Araújo, y se entiende que el club de LaLiga está abierto a negociar. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid teme que su batalla constante con los árbitros de LaLiga termine asustando a Ibrahima Konaté del Liverpool. El francés sueña con mudarse al Santiago Bernabéu pero podría preferir una vida más tranquila en otro lugar. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona está compitiendo con el Arsenal por el fichaje del defensa del Palmeiras, Luiz Benedetti. El jugador de 19 años está valorado en 15 millones de euros, pero el Barcelona solo está dispuesto a ofrecer 12 millones de euros. (Fuente: Diego Firmino)

El extremo del Barcelona, Dani Rodríguez, está siendo preparado para una cesión en enero al Celta de Vigo. (Fuente: Estadio Deportivo)

William Saliba | Alex Pantling/GettyImages

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha quedado sorprendido por el tamaño de la oferta de contrato del Arsenal a William Saliba, que está a la par de lo que gana Jude Bellingham y muy por encima de lo que los blancos están dispuestos a pagar al francés. Como resultado, en Madrid están perdiendo la esperanza de cerrar un acuerdo. (Fuente: Defensa Central)

Umar Sadiq, delantero nigeriano de 28 años, brilló en su cesión al Valencia y anhelaba regresar, pero en la Real Sociedad quedó relegado. Aunque se barajó su salida hacia Qatar, finalmente tendrá una nueva oportunidad en el club vasco. Según informa el diario As, se reincorporará esta semana a los entrenamientos y pasará a ser una opción más para el técnico Sergio Francisco, buscando relanzar su carrera y reivindicarse en el conjunto txuri-urdin.

Más noticias sobre el mercado de fichajes