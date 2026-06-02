El Arsenal prepara una oferta millonaria para fichar a Julián Álvarez

De cara al próximo mercado de pases europeo, Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid durante la última temporada, ha despertado el interés de otro club. Se trata del Arsenal, que planea avanzar con conversaciones formales para intentar incorporarlo a su plantel.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

La dirigencia londinense sigue de cerca la evolución del delantero argentino, convencida de que reúne las condiciones ideales para potenciar el proyecto deportivo encabezado por el entrenador Mikel Arteta.

El club inglés considera que necesita sumar más variantes ofensivas para competir al máximo nivel en la Premier League y la UEFA Champions League. En ese contexto, el campeón del mundo aparece como una prioridad por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque, su movilidad y su aporte goleador.

La postura del Atlético

Aún así, pese al interés creciente del Arsenal, desde la dirigencia del Atlético han reiterado públicamente que cuentan con Álvarez para la próxima temporada y que no existe intención de desprenderse de uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Distintas versiones señalan que una operación por el jugador podría alcanzar cifras cercanas a los 150 millones de euros y, en caso de recibir una propuesta de tal magnitud económica, recién entonces el club rojiblanco podría verse obligado a sentarse a negociar.

🚨 Atlético Madrid president Cerezo: “Julián Álvarez is an Atlético de Madrid player and not just for this season but for many others”.



“We work continuously to bring the best players to our team. There’s still a lot of time to search, see, and bring them in”. pic.twitter.com/fNirC3Eqgk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Competencia internacional por Álvarez

Además de los Gunners y el FC Barcelona -aunque el Atlético descartó hipotéticas negociaciones con la institución culé-, El Paris Saint-Germain es otro de los equipos que también sigue atentamente la situación del delantero y cuenta con el respaldo financiero necesario para afrontar una transacción de semejante envergadura.

Si finalmente se concreta una oferta formal desde Londres, Julián Álvarez podría encontrarse ante la posibilidad de regresar a la Premier League, tras su paso por el Manchester City en 2022, aunque por ahora, el futuro de la Araña sigue abierto y a la espera de una intención tangible por parte de la directiva rojiblanca.

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