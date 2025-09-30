El Arsenal renueva el contrato de un defensa seguido por el Real Madrid

El Real Madrid deberá tachar de su lista de refuerzos para la próxima temporada a uno de los mejores centrales del Viejo Continente, que está triunfando en el Arsenal de Mikel Arteta.

Es que los Gunners acaban de asegurar la continuidad hasta el 2030 de uno de sus dos grandes zagueros, William Saliba. El jugador se encontraba en el radar de los merengues, que sabían que su contrato concluía en 2027, así que en el Santiago Bernabéu pensaron que podrían o bien ficharlo a la baja en el verano de 2026 o conseguirlo libre de traspaso después de la siguiente campaña.

En efecto, el Arsenal confirmó en sus perfiles oficiales la renovación del pacto laboral de Saliba, pilar de dicha escuadra en las recientes temporadas., Junto al brasileño Gabriel Magalhães es el integrante de la probable mejor dupla de centrales de la Premier League, basado en números (la defensa menos goleada de la 2024/2025 y la que menos dianas ha recibido en la 2025/2026).

A sus 24 años, el internacional con Francia no ocultó su satisfacción en la web del club londinense al anunciarse el acuerdo, reflejando el compromiso con la propia entidad. “Me siento orgulloso de mí mismo porque firmé en 2019 y ahora, en 2025, sigo aquí para renovar mi contrato. Estoy muy contento; me siento como en casa. Tenemos un buen equipo, una buena plantilla y un buen cuerpo técnico. El entrenador es perfecto para mí, así que es el mejor lugar para estar”.

Saliba también remarcó la motivación que le produce seguir defendiendo la camiseta de la institución que le brindó el apoyo, incluso cuando era un juvenil y era cedido a otras escuadras. “Disfruto cada día que tengo la oportunidad de vestir esta camiseta. Intento darlo todo y ahora daré aún más por el club y la afición, con la cual tengo una conexión especial porque siempre se ha acordado de mí, hasta cuando no jugaba acá, pero me habían fichado".

Sin dudas, la historia del cotizado zaguero galo en el Arsenal ha sido de perseverancia. Formado en la cantera del Saint-Étienne, resultó traspaso a los Gunners en junio de 2019 por 30 millones de euros, aunque permaneció otro curso cedido en su equipo de origen. Posteriormente, continuó su crecimiento en la Ligue 1 con cesiones al Niza en 2020 y al Olympique de Marsella en la temporada siguiente, por lo que no fue sino en el verano de 2022 cuando recibió la oportunidad de actuar a tiempo completo en el Emirates Stadium y hacerse un hueco en el XI titular de Arteta.

De ese modo, el Real Madrid deberá buscar otras alternativas para reforzar su defensa de futuro, pero sabiendo que de momento quedan otros dos centrales élites, y franceses, cuyos contratos expirarán tras esta 2025/2026: Ibrahima Konaté, del Liverpool; y Dayot Upamecano, del Bayern Múnich.

