El Arsenal sorprende y suma un nuevo arquero para la próxima temporada 2026/27

El Arsenal está muy cerca de cerrar una incorporación inesperada para la próxima temporada 2026/27: el conjunto dirigido por Mikel Arteta ultima detalles para contratar al arquero Illan Meslier como agente libre, tras finalizar su etapa de siete años en el Leeds United.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El francés deberá superar los exámenes médicos antes de firmar su contrato y se convertirá en la segunda incorporación permanente del mercado para los Gunners.

🚨🔴⚪️ Illan Meslier to Arsenal, here we go! Medical already done and deal sealed with former Leeds United goalkeeper.



Contract also signed after medical done in London on Tuesday.



Meslier said yes to #AFC project, as @gunnerblog reported. pic.twitter.com/811X7UuH7S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

Un arquero con experiencia que busca recuperar protagonismo

Meslier llega con un recorrido importante pese a su juventud. Durante seis temporadas fue titular en el Leeds, donde disputó más de 100 partidos en la Premier League y fue parte del equipo que consiguió dos ascensos hasta alcanzar la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, su situación cambió por completo en la última campaña. El francés perdió la titularidad ante Karl Darlow y no sumó minutos con el primer equipo durante la temporada 2025/26, quedando relegado incluso a los partidos del equipo Sub-21.

A pesar de ese retroceso, el Arsenal considera que sus condiciones y experiencia pueden ser útiles dentro de una plantel que busca competir en todos los frentes europeos.

La estrategia de Arteta para ordenar la portería

La llegada de Meslier no modifica el rol de David Raya, dueño absoluto del arco del Arsenal. El objetivo es aumentar las alternativas y permitir una mejor planificación de cara a una temporada exigente.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El fichaje del francés podría abrir la puerta a una cesión de Tommy Setford, arquero de la selección inglesa Sub-21, quien necesita continuidad para incrementar su desarrollo. Además, la posible salida de Kepa Arrizabalaga, actual suplente de Raya, también podría modificar la estructura del puesto.

En ese escenario, Meslier comenzaría como tercer arquero, aunque podría convertirse en la segunda opción si Kepa decide buscar un equipo donde tenga mayores oportunidades de ser titular.

El Arsenal también prepara más movimientos en el mercado

Más allá de la llegada de Meslier, el Arsenal continúa trabajando en la renovación de su plantel después de volver a conquistar la Premier League tras 22 años de espera. Arteta pretende mantener el crecimiento del equipo y sumar variantes ofensivas.

Entre los nombres vinculados aparece Bradley Barcola, mientras que el club analiza ventas para financiar nuevas incorporaciones. Leandro Trossard está cerca de convertirse en nuevo jugador del Beşiktaş J.K., mientras que futbolistas como Gabriel Jesus, Fábio Vieira y Reiss Nelson podrían salir si llegan ofertas importantes.

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