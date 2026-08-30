El cierre del mercado de pases para el Arsenal resultó ser totalmente fructífero en materia de ventas. Los Gunners acordaron la salida de Gabriel Martinelli rumbo al Al Hilal por 70 millones de euros, despidiendose asi de uno de los futbolistas que formó parte del plantel durante siete años. La operación también es récord para los londinenses, que nunca habían recibido una cifra semejante por la transferencia de uno de sus jugadores.

El acuerdo entre el Arsenal y el club árabe está en sus instancias finales y contempla el pago fijo de 70 millones, sin variables adicionales. El brasileño tiene previsto viajar el martes para realizarse los estudios médicos correspondientes y completar su incorporación al conjunto saudí.

Martinelli firmará un contrato por cuatro años. Las condiciones personales todavía tienen que quedar formalizadas, pero las negociaciones avanzaron lo suficiente para que el futbolista tenga el permiso de viajar y completar los pasos previos a la firma.

Su transferencia superará la venta de Alex Oxlade-Chamberlain al Liverpool en 2017, que hasta ahora ocupaba el primer lugar de las operaciones realizadas por los Gunners. El inglés fue vendido por una cifra situada entre 35 y 40 millones de libras.

🚨🔵⚪️ BREAKING: Gabriel Martinelli to Al Hilal, here we go! Verbal agreement done for fee over €65m add-ons included.



Martinelli will sign a long term deal as he just had authorization to travel in 24h.



Watkins + Martinelli, plan confirmed.



Deal agreed - @MatteMoretto. 🫱🏻‍🫲🏼🇧🇷 pic.twitter.com/rkN5UNdNoE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

La salida del brasileño llega después de que el Galatasaray presentara durante agosto una propuesta de 45 millones de euros. El entorno del atacante comunicó posteriormente al Arsenal que el jugador no estaba interesado en continuar su carrera en Turquía. El Al Hilal terminó avanzando con una propuesta considerablemente superior.

Martinelli tampoco integró la convocatoria de los Gunners en sus primeros dos compromisos oficiales de la temporada, las victorias por 3-0 contra el Manchester City en la Community Shield y ante el Coventry City en la Premier League.

Arsenal 2026/2027 Photocall | Stuart MacFarlane/GettyImages

El brasileño llegó procedente del Ituano en 2019 y sumó 278 partidos con el primer equipo del Arsenal, con 62 goles. En su última campaña disputó 53 encuentros, convirtió 11 tantos y entregó siete asistencias. También formó parte del equipo que ganó la Premier y llegó a la final de la Champions pasada.

Su contrato con el equipo dirigido por Mikel Arteta estaba vigente hasta 2027, con una opción para extenderlo por otro año. Su salida coincide además con la de Gabriel Jesus al Barcelona por 10 millones de euros.

Al Hilal incorporará a Martinelli para renovar su ataque luego de la salida de Karim Benzema. Crysencio Summerville también arribó durante este mercado.