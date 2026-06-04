El Arsenal y el Liverpool buscan el fichaje de Barcola

El francés del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, despertó el interés del Arsenal y del Liverpool de cara al próximo mercado de pases europeo.

A pesar de formar parte de uno de los planteles más poderosos de Europa, el futbolista analiza seriamente su continuidad en el conjunto parisino y considera diferentes escenarios para la temporada 2026/27 debido a la fuerte competencia interna y a la falta de continuidad como titular indiscutido.

🚨 Movements are expected around Bradley Barcola this summer as reported in May with Arsenal, Liverpool and one more club keen on PSG winger.



Despite fake reports around, the agent of Barcola is Moussa Sissoko already since 2025. pic.twitter.com/LAhYtKIXVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Un futuro incierto en el PSG

El crecimiento de figuras bajo la conducción de Luis Enrique redujeron el protagonismo del extremo en la campaña pasada; no fue titular en ninguno de los encuentros disputados por el PSG desde los cuartos de final de la UEFA Champions League en adelante. A pesar de que el equipo logró conquistar un nuevo título continental, el atacante perdió peso dentro de la estructura diseñada por el entrenador español.

En esa misma línea, las dudas sobre el futuro de Gabriel Martinelli en el Arsenal llevaron a la dirigencia londinense a incluir a Barcola entre sus principales opciones para ocupar el sector izquierdo del ataque. El conjunto dirigido por Mikel Arteta explora alternativas para potenciar su frente ofensivo.

El Liverpool tampoco quiere quedarse atrás y en Anfield consideran prioritario sumar variantes ofensivas para afrontar una nueva etapa deportiva. La posible salida de algunas figuras en ataque llevó a la institución a monitorear de cerca la situación contractual del futbolista francés.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Final | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

Una inversión que podría dejar ganancias

Barcola llegó al PSG procedente del Olympique de Lyon en una operación cercana a los 45 millones de euros. Desde entonces ha mostrado una evolución constante, acumulando 34 goles en las últimas dos temporadas y consolidándose como una de las jóvenes figuras del futbol francés.

Sin embargo, tanto el jugador como sus representantes prefieren postergar cualquier definición importante hasta después de la Copa del Mundo 2026 que disputará con la selección de Francia, cuando exista mayor claridad sobre las ofertas disponibles y los proyectos deportivos interesados.

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