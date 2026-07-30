El Atlético de Madrid denuncia al FC Barcelona por Julián Álvarez: ¿pueden ser sancionados?

La novela entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por el fichaje de Julián Álvarez ha dado que hablar a lo largo del Mundial 2026. Se conocía el interés del club Culé por el internacional argentino, pero fue una declaración del cordobés la que terminó de dinamitar la situación de tensión entre los clubes.

El delantero, en zona mixta tras ganarle a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos, sorprendió haciendo pública su opinión: "Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia".



Esa frase generó dos situaciones: la bronca del Atlético por el comportamiento de su jugador y el avasallamiento del FC Barcelona para hacerse del futbolista.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El Colchonero presentó una denuncia por "presiones y acoso" por parte del FC Barcelona al jugador, por lo que la RFEF abrió un expediente disciplinario para intentar laudar el asunto entre los clubes. A pesar de eso, la relación entre las directivas seguramente sigan tirantes.

El club Blaugrana ya recibió la citación de la RFEF y tendrá algunos días para que el equipo de abogados trabaje en las alegaciones. Según informa AS, se espera que el caso no avance más allá de la disputa interna en la RFEF, ya que el fichaje no se ha hecho y el plazo que se puso el FC Barcelona para cerrar la llegada del delantero fue el 31 de julio.

Julián inició su carrera en el River Plate de Argentina, donde sorprendió a todos desde una temprana edad posicionándose como el centrodelantero titular de un equipo que competía en todos los frentes nacionales y continentales, integrando incluso el plantel que ganó la histórica Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors. El salto al Manchester City se dio a fines de 2022, luego del Mundial consagratorio que tuvo en Qatar junto a Leo Messi y compañía.

En el conjunto mancuniano perdió la pulseada con Erling Haaland, pero aún así se las ingenió para anotar 36 goles y dar 19 asistencias en 103 partidos. El Atlético de Madrid lo compró en 75 millones a mediados de 2024, y desde allí disputó 106 encuentros, con 49 tantos y 17 pases gol, mejores números que en el equipo de Pep Guardiola.

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