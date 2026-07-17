El Atlético de Madrid le cierra definitivamente la puerta al FC Barcelona por Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez volvió a ocupar el centro de la escena en el mercado de pases europeo: el Atlético de Madrid dejó en claro que no tiene intención de desprenderse del delantero argentino, una de las principales figuras del proyecto encabezado por Diego Simeone.

La respuesta llegó directamente de Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club rojiblanco, quien fue tajante al hablar sobre las versiones que vinculan al campeón del mundo con el FC Barcelona.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Atlético Madrid CEO Miguel Angel Gil says Julián Álvarez will NOT leave this summer.



“My position is clear, the club’s position is clear. We’ve made it known to the player, his representatives, and the president of Barcelona”.



“I have absolutely no doubt that… pic.twitter.com/RESLCTwXdy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Gil Marín fue categórico

A través de los canales oficiales del Atlético, Gil Marín aseguró que la postura de la institución no admite discusión. Según explicó, tanto el futbolista como su representante y la dirigencia del conjunto culé ya fueron informados de que el club desea mantener a Julián en el plantel.

"Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", sostuvo el ejecutivo.

Además, respondió a las declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, quien había señalado que la oferta presentada tenía un límite. El dirigente colchonero fue contundente y afirmó que el Atlético no aceptará una propuesta de 100 millones de euros, ni de 150, ni siquiera una de 200 millones, dejando en claro que el atacante no está en venta.

El Barcelona espera, pero el panorama es complejo

Si bien Laporta confirmó recientemente que el club catalán presentó una oferta formal por Julián Álvarez y aseguró que el futbolista tiene interés en cambiar de equipo, también aclaró que la propuesta no permanecerá vigente de manera indefinida y que el Barcelona evaluará otras alternativas si no recibe una respuesta favorable en las próximas semanas.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Pese a esa postura, el Atlético mantiene firme su decisión. Con contrato vigente hasta 2030 y considerado una pieza clave para el nuevo ciclo del entrenador Diego Simeone, Julián Álvarez continúa siendo uno de los futbolistas sobre los que el club pretende construir su proyecto deportivo, de cara a la próxima temporada 2026/27. Salvo un giro inesperado, todo indica que el argentino seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca.

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