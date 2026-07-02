El Atlético de Madrid piensa en un reemplazo ante la posible salida de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ya trabaja en distintas variantes ante una eventual salida de Julián Álvarez, luego de haber manifestado su intención de cambiar de equipo y desembarcar en el FC Barcelona. En ese contexto, el nombre de Mason Greenwood vuelve a instalarse con fuerza en la órbita rojiblanca.

Según información de L’Équipe, el delantero inglés del Olympique de Marsella es una de las alternativas que maneja la dirección deportiva. Incluso se señala que Mateu Alemany -director deportivo del Colchonero-, ya habría recabado detalles de la posible operación, teniendo en cuenta que el Manchester United aún conserva un 40% de sus derechos económicos.

🚨🚨| NEW: Atlético Madrid are set to hold a meeting with Mason Greenwood 𝐓𝐎𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓. 🇪🇸



If an agreement is reached, Atlético Madrid will be prepared to meet the transfer fee demands set by Olympique de Marseille.



[@yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/74QDHziORa — CentreGoals. (@centregoals) July 1, 2026

Diego Simeone habría dado el visto bueno al perfil del futbolista, especialmente por su capacidad de definición y su versatilidad en el último tercio del campo. Aunque en gran parte de su carrera se desempeñó como extremo derecho, el técnico argentino lo imagina más como referencia ofensiva, un rol más cercano al área.

Desde su llegada al Marsella en el verano de 2024, Greenwood disputó 81 partidos en los que anotó 48 goles y dio 17 asistencias, cifras que lo consolidaron como una de las piezas más determinantes del equipo francés. Su fichaje le costó al club 26 millones de euros y tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

Una operación atada al futuro de Julián Álvarez

La posible llegada de Greenwood está directamente condicionada por el desenlace de la situación contractual de Julián Álvarez. El Barcelona ya habría presentado una oferta de 100 millones de euros por el delantero argentino, aunque desde el Atlético la consideran insuficiente mientras no cuenten con un reemplazo cerrado.

FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARG | ARIC BECKER/GettyImages

El propio presidente azulgrana, Joan Laporta, confirmó públicamente el interés culé y la existencia de una propuesta, aunque reconoció que la operación depende de la capacidad del Atlético para cubrir la baja y que no se mantendrá abierta de manera indefinida; en paralelo, el Marsella tasó a Greenwood en torno a los 50 millones de euros.

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