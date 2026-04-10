El Atlético de Madrid pone la mira en Bernal y analiza una inversión importante

En las últimas horas, Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, mantuvo un encuentro en Majadahonda con uno de los representantes de Marc Bernal, mediocampista de 18 años que pertenece al FC Barcelona, en la planificación de la próxima temporada del club.

La reunión forma parte de una serie de contactos preliminares del conjunto rojiblanco, que busca perfilar refuerzos estratégicos en la renovación del proyecto deportivo inmediato. En esa línea, Bernal aparece como una opción interesante por las características futbolísticas que posee y su proyección.

🚨 JUST IN: Atletico Madrid's Mateu Alemany had a meeting with Marc Bernal's agent.



The player is highly regarded at Atleti, who are looking for young players with potential for their next project.



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Un jugador que encaja en la idea del Cholo

El volante catalán reúne varias cualidades físicas que seducen al cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone y se asemejan al planteo táctico del Atlético de Madrid; se destaca por ser un mediocampista posicional, con buena lectura de juego y la capacidad para llegar al área rival.

Durante la vigente temporada, disputó 28 partidos, con 12 titularidades y cinco goles, números sobresalientes en contraste con su edad. En el entorno del club rojiblanco valoran especialmente su versatilidad y su margen de crecimiento regular, dos aspectos influyentes en el modelo de fichajes que se pretende consolidar de cara al próximo año deportivo en LaLiga y a nivel internacional.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick cuenta con una amplia nómina de mediocampistas en su plantel y se espera que en el próxima mercado haya ciertos movimientos que equilibren las variantes en el grupo, en paralelo, el Atleti proyecta una renovación en la mitad de la cancha, por lo que esta situación podría resultar beneficiosa para ambos frentes.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga | Anadolu/GettyImages

Si bien Bernal es considerado una de las joyas surgidas de La Masia, una oferta cercana a su tasación, estimada en 30 millones de euros, podría hacer considerar una transacción a corto plazo a la dirigencia culé.

Por ahora, pese a no haber negociaciones avanzadas y números establecidos, el club madrileño reconoce que el interés por Bernal es verídico y que podría transformarse en una opción concreta en el futuro inmediato de la institución si se logra establecer con acuerdo económico con el Barcelona.

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