El Atlético de Madrid recupera a Oblak en la previa del cruce ante el FC Barcelona

En la antesala del partido más importante de la temporada para el Atlético de Madrid, este domingo Jan Oblak volvió a entrenarse con normalidad y apunta a estar disponible frente al Barcelona, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Metropolitano.

La reincorporación del arquero titular representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone, que había tenido que rearmar su defensa en los últimos encuentros y barajar las variantes tácticas en campo. Además, su presencia obligará al conjunto blaugrana a ajustar su planificación ofensiva, sabiendo que enfrente estará uno de arqueros más confiables bajo los tres palos del fútbol europeo.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: BAD news for Barcelona, Jan Oblak is back in training with Atlético Madrid ahead of the Champions League Semi Final! pic.twitter.com/44lS71wdGS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 12, 2026

Una ausencia que se hizo sentir

El esloveno se había perdido compromisos importantes en las últimas semanas, incluyendo partidos de LaLiga y otros cruces exigentes del calendario -Juan Musso ha sido su reemplazante respondiendo con actuaciones determinantes en Copa del Rey y Champions-, debido a una distensión muscular que lo marginó de la actividad reciente y obligó a priorizar su recuperación.

Si bien el reemplazo de Musso por Oblak cumplió y acompañó la regularidad del equipo, durante ese período el Atlético tuvo que adaptarse y, sin su arquero titular, la variante impactó de lleno en el funcionamiento defensivo del equipo.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Asimismo, de cara a días determinantes en la temporada, el conjunto madrileño tendrá como primer gran desafío dar el golpe ante el Barcelona y buscará meterse entre los mejores cuatro del continente; posteriormente, el equipo de Simeone deberá disputar la final por Copa del Rey ante la Real Sociedad, que también puede definir el rumbo del semestre; y en ese contexto, recuperar a piezas clave del plantel como Oblak resulta fundamental para sostener la competitividad en ambos frentes y proyectar hacia la obtención de los más grandes estandartes del fútbol europeo.

De esta manera, el Atlético de Madrid suma una herramienta fundamental en su estructura táctica para encarar una semana en la que el margen de error será mínimo y que puede definir el rumbo de su temporada.