El Barcelona apunta a un delantero del Borussia Dortmund para reemplazar a Lewandowski

El Barcelona tendría que pagar sólo 58 millones de dólares para fichar al delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy el próximo verano, según revela un informe.

Encontrar un nuevo delantero se está convirtiendo en una prioridad clave para el Barcelona, ​​que espera despedirse de Robert Lewandowski cuando expire su contrato al cierre de esta temporada y se sabe que el entrenador Hansi Flick es un gran admirador de Guirassy.

Guirassy, ​​de 29 años, vio cómo sus grandes números con el Dortmund pasaron casi desapercibidas. Acumuló 38 goles y nueve asistencias la temporada pasada en su primer año con el equipo alemán, y ya suma 10 participaciones en goles en otros tantos partidos en la actual campaña.

Al negociar su contrato con el Dortmund, Guirassy obtuvo una cláusula de rescisión válida solo para unos pocos clubes de élite europeos. Esta suma ascendía a 75 millones de euros este verano, pero, según BILD, se reducirá a 50 millones de euros en 2026.

Entre los clubes que pueden activar esta cláusula se encuentra el Barcelona, ​​conocido por estar interesado en varios fichajes de alto valor. Erling Haaland, del Manchester City, es un objetivo soñado, aunque poco realista , mientras que Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es otro que podría exigir un traspaso considerable.

Los siete clubes que pueden activar la cláusula de rescisión de Guirassy

Si el Barcelona quiere a Guirassy, ​​quizá tenga que actuar con rapidez, ya que no menos de seis equipos importantes de toda Europa también recibirán su oferta por este precio.

El Real Madrid tiene la oportunidad de fichar a Guirassy, ​​aunque si lo intentará o no, es otra cosa. En cambio, la competencia más realista podría provenir de la Premier League. El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United y también es probable que varios de los clubes más importantes de Inglaterra se sientan tentados a hacer un traspaso.

Su edad es un obstáculo para Guirassy en su afán por jugar al máximo nivel. El internacional guineano cumplirá 30 años en marzo, aunque los avances en los métodos de preparación física entienden que aún es una edad de alta competencia.

