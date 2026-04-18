El Barcelona define el futuro de Lewandowski y Rashford

El tiempo apremia y el comienzo del mercado de fichajes del verano está a la vuelta de la esquina. Claro está que todavía quedan muchos procesos en medio, como la posible consagración del Barcelona en LaLiga, el Mundial 2026 y más, pero en el club catalán hace rato ya comenzaron los procesos de toma de decisiones que, hoy por hoy, tienen a Robert Lewandowski y Marcus Rashford como principales protagonistas.

La idea que predominaba a finales de enero apuntaba a la continuidad de ambos, aunque la situación cambió de manera significativa. La dirección deportiva analiza cada caso con detalle, sabiendo que sus resoluciones incidirán en la estrategia de incorporaciones y en el margen financiero disponible para el próximo mercado.

El caso de Lewandowski se gestiona con cautela. El club le presentó una oferta de renovación por una temporada, con una reducción importante en su salario fijo y la inclusión de variables por objetivos individuales. La propuesta responde al rol que tendría en el equipo, con menor protagonismo en relación a campañas anteriores. Joan Laporta ya había anticipado la intención de extender su vínculo en condiciones distintas a las actuales.

El delantero polaco deberá tomar una decisión en las próximas semanas. Su determinación también dependerá de una conversación pendiente con Hansi Flick, que será clave para definir su lugar en el proyecto. En paralelo, la planificación contempla la llegada de un delantero titular, lo que reduciría todavía más su participación. Si opta por continuar, lo haría en un papel secundario. En caso de salida, el club liberaría un margen significativo para operar en el mercado.

Por otro lado, la situación de Rashford responde principalmente a cuestiones económicas. El Barça valora su rendimiento y, en un primer momento, consideró atractiva la opción de compra fijada en 30 millones de euros. Sin embargo, su salario, cercano a los 18 millones netos anuales, es un obstáculo importante, aunque el jugador mostró disposición para negociar una rebaja.

🚨🚨🌕| JUST IN: Barcelona are now less likely to activate Marcus Rashford’s purchase option and are exploring other options.



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/WQnw2GJHYY — Managing Barça (@ManagingBarca) April 17, 2026

Aun con esa predisposición, el costo total de la operación sigue siendo elevado para un futbolista que no logró consolidarse como titular. Por esa razón, la continuidad del inglés se contempla con alternativas como una extensión de la cesión o una reducción considerable en las condiciones actuales.

La realidad es que una posible salida de los dos delanteros, en términos económicos, le sería beneficiosa a los culés, permitiéndoles un mayor margen de movimiento en un mercado de pases en el que tienen, entre sus objetivos, sumar a un delantero de élite. Y eso no será barato.