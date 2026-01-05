El FC Barcelona ya se mueve con decisión en el mercado de invierno y tiene prácticamente cerrado el retorno de un viejo conocido. La dirección deportiva trabaja en una operación que apunta a reforzar los costados defensivos con un futbolista que dejó huella reciente y que conoce de sobra el entorno culé.

El jugador en cuestión es João Cancelo, quien se encuentra muy cerca de volver a vestir la camiseta blaugrana. Las negociaciones avanzaron de forma acelerada en las últimas horas y, desde el entorno del futbolista, consideran que el acuerdo está en su recta final y a detalles de concretarse.

Cancelo llegaría procedente del Al-Hilal, club que ya recibió la oferta formal del Barcelona y que estaría dispuesto a aceptar las condiciones planteadas. La fórmula acordada es una cesión por seis meses, suficiente para cubrir la segunda mitad de la temporada europea.

Uno de los puntos clave de la negociación pasa por el aspecto económico. El Barcelona pagará únicamente una parte mínima del salario del futbolista portugués, mientras que el club saudí absorberá el resto de la ficha. Este esquema resulta fundamental para que la operación encaje dentro de las limitaciones financieras blaugranas.

Desde el círculo cercano a Cancelo transmiten plena confianza en que el regreso es inminente. El lateral considera que su etapa en Barcelona quedó inconclusa y ve esta oportunidad como la vía ideal para relanzar su protagonismo competitivo en la élite europea, especialmente en un contexto donde el club busca soluciones inmediatas.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ben McShane/GettyImages

Cabe destacar que Cancelo contó con una propuesta importante del Inter de Milán, económicamente superior y con un proyecto deportivo sólido. Sin embargo, el portugués tomó una postura firme desde el inicio de las conversaciones y dejó clara su preferencia por volver al Camp Nou.

La prioridad absoluta del jugador siempre fue el Barcelona. Así lo hizo saber a su entorno y a los clubes interesados, convencido de que su encaje táctico y su conocimiento del vestuario le permitirán aportar desde el primer momento en una plantilla que necesita profundidad y variantes por las bandas.

Si no surge un contratiempo de última hora, el regreso de Cancelo se convertirá en uno de los movimientos más relevantes del mercado invernal para el Barcelona. Un refuerzo estratégico, de corto plazo y bajo impacto financiero, que responde tanto a una necesidad deportiva como a un deseo mutuo entre club y futbolista.