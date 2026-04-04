Nadie es indispensable y el Barcelona lo sabe más que nadie. También entiende que debe anticiparse a cualquier movimiento en su plantel y una posible salida de Marcus Rashford en el próximo mercado de pases forma parte de ese análisis. Por eso, la dirección deportiva avanzó en la evaluación de futbolistas que puedan ocupar la banda izquierda en caso de que el inglés no continúe.

La idea apunta a incorporar un extremo zurdo con proyección y margen de crecimiento. Dentro de esa búsqueda aparece Yan Diomande, atacante del Leipzig que tuvo una temporada brillante. El marfileño de 19 años es seguido desde su etapa en el Leganés, donde llamó la atención antes de dar el salto a Alemania en una operación de 20 millones de euros. Su rendimiento en la Bundesliga elevó su cotización hasta los 70 millones, cifra que lo coloca lejos de las posibilidades actuales de los culés.

Yan Diomande, RB Leipzig | NurPhoto/GettyImages

El interés por Diomande responde a su capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno y a su impacto en el juego ofensivo. En la última campaña sumó 11 goles y 8 asistencias, números que lo posicionan como uno de los extremos con mayor proyección en Europa. Aun así, equipos de la Premier League como Chelsea y Liverpool ya se movieron con propuestas superiores a los 60 millones, lo que complica cualquier intento desde Barcelona.

En paralelo, el club mantiene otras prioridades en el mercado. La intención es destinar recursos a la llegada de un "9", con Julián Álvarez como principal objetivo, y reforzar la zaga con un central zurdo, donde Alessandro Bastoni aparece bien posicionado. Recién después se abordaría la incorporación de un extremo, siempre condicionado por la decisión final sobre Rashford.

Dentro de las opciones más accesibles surge el danés Andreas Schjelderup, actualmente en el Benfica y con una valoración cercana a los 20 millones. Justamente por ello, su seguimiento se intensificó en los últimos meses como alternativa viable dentro de una inversión moderada.

Andreas Schjelderup, SL Benfica | Eurasia Sport Images/GettyImages

La planificación también contempla posibles movimientos en ataque. Raphinha expresó su intención de continuar después del Mundial, aunque una oferta significativa por algún jugador ofensivo podría modificar los planes. En ese caso, el interés por Diomande podría retomarse, dado que es el futbolista mejor valorado internamente para esa posición.