La grave lesión de Christensen en la rodilla izquierda que mantendrá al danés de baja unos cuatro meses ha provocado que la dirección deportiva del Barça, tras consultar a Hansi Flick, haya empezado a rastrear el mercado en busca de un central.

La dificultad para encontrar un futbolista ideal a estas alturas de la temporada y la dificultad económica para inscribir empuja al FC Barcelona a intentar encontrar una cesión de un central hasta junio, donde el escenario puede cambiar por completo. Ya de cara a la próxima temporada, el Barça viene monitorizando perfiles como el de Nico Schlotterberck, futbolista del Borussia Dortmund por el que también ha mostrado interés el Real Madrid.

Sin embargo, el jugador que más gusta es Marc Guéhi. El central del Crystal Palace es internacional con Inglaterra y encaja en el perfil que busca el Barça.

Leeds United v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Guéhi termina contrato el próximo 30 de junio. No ha renovado con su club. Eso permitiría su llegada a coste cero. Un factor clave para el Barça. Pero la competencia es alta. Varios grandes de Europa siguen de cerca su situación. El Liverpool ya intentó ficharlo la pasada temporada. El Bayern de Múnich ha preguntado por él. También lo vigilan Real Madrid y Manchester City.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puede hacer aún más intensa la batalla por el central, que apunta a titular con la Inglaterra de Tuchel y puede ser su escaparate final.

Hasta el momento, Guéhi suma 182 partidos oficiales con los eagles (10 goles y ocho asistencias). El futuro del defensa podría resolverse pronto. A partir del 1 de enero podrá negociar libremente con cualquier club. Pero eso sí, su entrenador, Oliver Glasner, ha sido claro. Guéhi no saldrá en este mercado de invierno. Su salida, si se produce, será en verano.